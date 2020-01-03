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Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri

Tavuk çiftliği için devlet destekleri verilmeye devam ediliyor. Yeni girişimciler devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur sorusunun yanıtını arıyor. Devletin tavuk çiftliği için verdiği desteklerden yararlanacak kişilerin başvuru yapması gerekmektedir.

03 Ocak 2020 Cuma 13:33
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri

Devlet tavuk çiftliği kurmak isteyen kişilere destek amaçlı kampanyalar yapmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak yürütülen çalışmalarda, kaz, ördek, hindi ve tavuk yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu için destekler verilmektedir.

Tavuk Çiftliği Kredisi Nedir?

Tavuk çiftliği kurmak isteyen kişilere destek olmak için kredi verilmektedir. Tavuk çiftliği için verilen kredi Ziraat Bankası tarafından sağlanmaktadır. Ziraat Bankası’ndan tavuk çiftliği kredisi alan kişiler faizsiz ya da düşük faizli krediyle işletmelerini kurabilir.

Tavuk Çiftliği Kurmak İçin Gerekenler

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden daha farklıdır. Tavuk çiftliği kurmak isteyen kişiler, bu kararı alırken önemli araştırmalar yapmalıdır. Tavuk çiftliği kurmaya karar veren kişiler Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Tavuk Çiftliği Kurulumu Nasıl Yapılır?

Tavuk çiftliği kuracak kişiler ilk olarak nasıl bir çiftlik kurmak istediklerine karar vermelidir. Tavuk çiftliği kurarken ne kadar sayıda kanatlı hayvan yetiştirileceğine dikkat edilmelidir. Tavuk çiftlikleri prefabrik, çadır tipi ve ev tipi konteynerlar olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

Kanatlı hayvan sayısına göre uygun olan çiftlik seçilmelidir. Prefabrik çiftlik kurulacaksa çiftliğin iç ve dış yapısıyla ilgili prefabriğin büyüklüğü, malzeme, holluklar, yumurtalıklar ve suluk gibi detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Ayrıca çiftliğin kurulacağı araziyi de seçerken dikkat edilmelidir. Yatırım yapacak kişinin kendi arazisi varsa İl Özel İdaresi’ne giderek başvuru yapabilir.

Tavuk Çiftliği Destek Kredisi Nasıl Alınır?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklerinde 18 ila 41 yaş arasındaki girişimcilere destekler verilmektedir. Tavuk çiftliği kurmak için destek almak isteyen kişiler https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabilir.

Bakanlık köye dönen ve tavuk çiftliği kurmak isteyen kişilere 30 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlamaktadır. 30 bin TL hibeyle kurulan çiftliğin 3 sene boyunca çalışması gerekmektedir.

Devlet destekli tavuk çiftliği kredisi için istenen şartlar şunlardır:

- Türk vatandaşı olmak,

- 18 ila 65 yaş arasında olmak,

- Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak,

- 3 sene kadar hayvancılıkla uğraştığını kanıtlamak.

Ziraat Bankası Tavuk Çiftliği Kredisi Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası’ndan damızlık kanatlı yetiştiriciliği yapılacaksa kredinin şartları sağlanmalıdır.

- Çiftliğin kapasitesine dair detaylar,

- Çiftlik için sermayenin olup olmadığı,

- Arazinin çiftlik kuracak kişiye ait olması,

Çiftliğin kaç seneliğine kurulacağı Ziraat Bankası’na belirtilmelidir. Ziraat Bankası bu kredi için %5 faiz uygulamaktadır. Tavuk çiftliği kredisindeki en uygun kredi faizini Ziraat Bankası sağlamaktadır.

Son Güncelleme: 03.01.2020 13:33
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