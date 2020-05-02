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Devlet hayvancılık teşvikleri hangi illere veriliyor?

Devlet hayvancılık teşvikleri hangi illere veriliyor? Üretimi arttırmak ve çiftçiye destek sağlamak için devlet hibe vermektedir. Verilen bu hibeyi almak için belirlenen şartlara uyuyor olmanız gerekmektedir. Hibe destek projeleri ve hibenin hangi illere verildiği ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:15
Devlet hayvancılık teşvikleri hangi illere veriliyor?

Devlet Tarafından Verilen Hayvan Destekleri Hangi İllere Veriliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl Ziraat Bankası aracılığıyla hayvancılık desteği verilmişti. 2020 yılında da verilecek olan hayvan desteklerinin hangi illere verildiği merak konusu oldu. Hayvancılık teşvikleri her yıl arttırılmaya devam etmektedir. Geçen yıl hibe desteklerinin yanı sıra çiftçiye 300 koyun verildi ve koyunlara bakan çiftçilere ek olarak asgari ücret ödeneceği açıklandı.

2020 yılında da hayvan hibeleri verilmeye devam ediyor. Büyükbaş hayvancılığından küçükbaş hayvancılığına ve tavuk çiftliği kurulumuna verilen hibe desteği 5 yıl geri ödemesiz şekilde verilmektedir.

Hayvancılık Teşviklerinin Verildiği İller

Kırsal kalkınma destekleme kurumunca verilen teşvik 42 ile verilmektedir. Bu iller şunlardır: Afyon, Ağrı, Ankara, Amasya, Van, Uşak, Urfa, Ardahan, Sivas, Aydın, Trabzon, Denizli, Samsun, Balıkesir, Manisa, Çorum, Ordu, Burdur, Mardin, Çankırı, Nevşehir, Çanakkale, Muş, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kütahya, Erzincan, Konya, Erzurum, Kastamonu, Giresun, Kars, Hatay, Isparta ve Karaman.

Erzincan ilinde küçükbaş keçi yetiştiriciliği, Samsun, Ordu, Giresun illerinde balıkçılık ve su ürünleri, Karaman ilinde et amaçlı dana düve yetiştiriciliği, Manisa’da tavuk çiftliği kurumu, Uşak ilinde hindi yetiştiriciliği ve Sivas ilinde de koyum çiftliği kurmak için devlet hibesinden yararlanabilirsiniz.

Hibe Verilen Hayvancılık Projeleri

-Kırsal alanda turistik faaliyetler,

-Hayvan besiciliği,

-Arı yetiştiriciliği ve bal satışı,

-Bitkisel üretim ürünlerin pazarlamasına yönelik faaliyetler,

-Besi ve yumurta için tavuk çiftliği kurulumu,

-Balıkçılık ve su ürünleri,

-Yenilenebilir enerji kaynakları,

-Süt üretimi için koyun, keçi ve inek çiftlikleri faaliyetleri.

Devlet hibe desteği olarak 500.000 TL’ye kadar destek sağlamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerine şartları sağlayan üreticiler ve yetiştiriciler başvuru yapabilir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 13:15
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