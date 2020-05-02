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Devlet sosyal yardımlaşma vakfı ile kira yardımı yapılıyor! 960 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? kira yardımı alabilmek için gerekli şartlar

Devlet korona virüs sebebi ile kiralarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile kira yardımı yapıyor! Peki 960 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli şartlar haberimizde yer alıyor..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:00
Devlet sosyal yardımlaşma vakfı ile kira yardımı yapılıyor! 960 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? kira yardımı alabilmek için gerekli şartlar

Korona virüs sebebi ile pek çok iş yeri çalışmaya ara verdi. İş yerlerinin kapanmasının çalışanlara yarattığı maddi sıkıntıların önüne geçmek amacıyla devlet vatandaşlara çeşitli yardımlar sağlıyor. Fatura, kira ve nakit para yardımları bu yardımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar 1000’er TL yardım dağıtıyor.  Ayrıca kirasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara da kira yardımı sağlanıyor.

SYDV Kira Yardımı Nedir?

Başvuru yapıp uygun görülen vatandaşlara kira yardımı sağlanmaktadır. Kira yardım tutarı 960 TL’dir. Peki kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971 Adresine giriş yaptıktan sonra tüzel kişilik için mi kendiniz için mi kira yardımı alacağınızı seçin. Ardından hak sahibi ailelere kira yardımı seçeneğini seçin ve başvuruyu tamamlayın. Bu yardımlar yalnızca kentsel dönüşüme girecek evler için verilmektedir.

Başvurular ayrıca ALO 170 hattından ve en yakın SYDV şubelerinden de yapılabilmektedir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 19:00
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