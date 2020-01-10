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Devletin asgari ücrete jest tutarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete jest yapacaklarını söylemesinin ardından beklenen açıklama geldi. Devletin asgari ücrete yaptığı jest tutarı belli oldu.

10 Ocak 2020 Cuma 14:53
Devletin asgari ücrete jest tutarı belli oldu

2020 yılı asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet olarak asgari ücrete jestlerinin olabileceğini söylemişti. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından asgari ücrete devlet tarafından yapılan jesti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk asgari ücret için jestin 75 TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmemeye dikkat ettiklerini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında asgari ücretliyi enflasyona ezdirmemek için 75 TL devlet desteği yapıldığını söyledi. Asgari ücretlilere verilecek 75 TL’lik yardım, toplam olarak 6 milyar TL’yi aşıyor.

Çalışanların %43’ü Asgari Ücretli

Asgari ücretin doğru anlamlandırılamadığını söyleyen Bakan Selçuk, asgari ücretin ücretler sınıfındaki en düşük ücret olduğunu ve işverenlerin asgari ücretten az maaş ödemeleri halinde cezalandırılacağını belirtti.

Ayrıca ülke genelinde asgari ücretli çalışanların çok fazla olduğunu dile getiren Selçuk, toplam çalışan sayısının %43’ünün asgari ücretli olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak hem işçi hem de işveren açısından çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bakan Selçuk, asgari ücreti sadece devletin verdiğine yönelik yorumları eleştirdi. Bakan Selçuk “asgari ücret tutarını masada işçi, işveren ve devlet tüm sosyoekonomik durumları göz önüne alarak, üçlü bir mekanizma içinde belirlemektedirler. Bakan Selçuk biz devlet olarak kolaylaştırıcı ve hakem rolü üstlenmekteyiz” dedi.

Son Güncelleme: 10.01.2020 14:53
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