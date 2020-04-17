Devletlerin Covid-19 korona virüs nedeni ile vatandaşına yaptıkları yardımlar

Corona virüs salgını dünya genelinde yayılmaya son hızıyla devam etmekte. Bu virüs sebebiyle ölümlerin artış göstermesinden dolayı çoğu ülke tarafından kendi vatandaşlarına destek sağlamakta. Özellikle ülkemizde gerçekleşen, yoksul kimselere yardım projeleri, vatandaşların maddi sıkıntılarını gidermeye yardımcı oluyor. Bu yazımızın içeriğinde hangi devlet corona virüs salgını sebebiyle vatandaşlarına hangi çeşitli yardımları yapmakta sorusunun cevabı mevcut.

Hangi devlet corona dolayısıyla vatandaşına hangi yardımları yapıyor?

Tüm dünyanın corona virüs ile yaptığı mücadele son hızıyla devam etmekte. Virüsün aşısı için uğraşan ülkeleri, bir taraftan da vatandaşlarının içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçten en az zarar ile çıkması için yöntemler aramakta.

Hangi devlet corona dolayısıyla vatandaşına hangi yardımları yapıyor?

Ülkeler corona virüs sebebiyle hayatları duran vatandaşları bu zaman içerisinde bazı parasal sıkıntılar yaşamaması adına birden fazla yardım paketini hayata geçirdi. Ülkemizde de uygulanmaya geçirilen destek projeleri ile birlikte bu süreçten en az zararla çıkmaya uğraşılıyor. Ayrıca çeşitli ülkelerde kendi vatandaşlarına yardımlarını yapmakta.

Hangi devletlerin vatandaşlarına yardım sağladığı sorusuna yanıtı, şu ülkelerdir;

Kanada

Almanya

ABD

İtalya

İngiltere

Fransa

İspanya

Çin

Güney Kore

Kanada corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımlar yapılıyor?

Kanada tarafından, corona virüs salgını yüzünden vatandaşlarına şu yardımları sağlıyor;

Hükümet şirket çalışanlarının maaşının %75’i ödenecek.

Evde hasta olan ya da hasta bakan kişilere 4 ay boyunca maaş bağlanacak.

Şirketlere faizsiz 40 bin dolar kredi sağlanacak ve bunun 10 bin doları hibe edilecek.

Almanya corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

Almanya tarafından vatandaşlarına corona virüs yardımları şu şekildedir;

Hastanelere 3 milyar Euro üzerinde yardım paketi sağlanacak.

Ev sahipleri corona virüs krizinden dolayı kirasını veremeyen kiracılara 1 Nisan tarihinden başlayarak 30 Haziran tarihine vatanda dek çıkış veremeyecek.

Dükkan veya emlak sahibi olan kişilerin de kiracılarını bu süreçte çıkaramayacak. Süre gerekirse 30 Eylül’e kadar uzatılabilir. Kira borcu içeride duracak. Fakat bu ödeme süresi ileri bir tarihe atılacak.

Geliri kötüye gitmeye başlayan ailelere çocuk parası yardımı sağlanacak.

Müzisyenler, oyuncular, sanatçılar, fotoğrafçılar, terapistler, serbest çalışanlar üç ay boyunca doğrudan 9 bin Euro ile 15 bin Euro arasında yardım alacak.

ABD corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

ABD tarafından, corona virüs salgını sebebiyle vatandaşlarına şu yardımları yapılmakta;

Hastanelere ve diğer sağlık çalışanlarına, ekipman ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 126 milyar dolarlık yardım sağlanacak.

Küçük işletmelere, işçilerini çıkarmamaları şartıyla birlikte toplamda 377 milyar dolarlık destek ve kredi çekme imkanı sağlanacak.

Virüsten en fazla zarar gören sektör olan havacılık sektörü için toplamda 25 milyar dolarlık destek sağlanacak. Bununla birlikte 25 milyar dolarlık destek verilecek.

Teşvik paketinin dörtte biri salgından etkilenen kentlerin yerel yönetimlerine ve büyük şirketlere ayrıldı. Bunun için 532 milyar dolar harcanacak

İşi olmayan kişilere sağlanan işsizlik yardımları, dört ay boyunca sürecek ve haftalık 600 dolar artış gösterecek. Devlet, bu yardım için toplam 260 milyar dolar ayrıldı.

Kişilere 1200 dolara, evli çiftlere 2 bin 400 dolara kadar çek verilecek. Her bir çocuk için de ek 500 dolar ödenecek.

İtalya corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

İtalya hükümeti tarafından korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlarına yardım etmektedir. İşte İtalya tarafından yapılan yardımlar;

Ulusal sağlık sisteminin ve sivil koruma bölümlerinin daha da kuvvetlenmesi adına 3,2 milyar Euro’yu kenara koyan devlet, istihdam sayılarının ve kazançların korumasına ise 10,3 milyar Euro’luk ödenek çıkarılacak

5,1 milyar Euro’ luk kısım ise 340 milyar Euro’ luk ek bir krediyi şirketlere ve hane halklarına sunacak

Vergi ödemeleri durdurulacak

İşletmeler ve çalışanlar için vergi teşvikleri vermek için 1,6 milyar Euro’luk bir miktar bekletilecek.

Tüm bunların dışında kamu idarelerine yardım amacıyla 4,5 milyar Euro bekletilecek.

İngiltere corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

İngiltere tarafından corona virüs yüzünden vatandaşların en az şekilde etkilenmemeleri adına yaptıkları yardımlar şunlardır;

Ulusal sağlık sisteminin ve sivil koruma bölümlerinin daha kuvvetli kalması adına 3,2 milyar Euro ayıran ülke yönetimi, çalışma oranlarını ve kazançların korumasına ise 10,3 milyar Euro’luk ödenek ayırtacak.

5,1 milyar Euro’ luk kısım ise 340 milyar Euro’ luk ek bir krediyi şirketlere ve hane halklarına verecek

Vergi ödemeleri askıya alınacak

İşletmeler ve çalışanlar için vergi teşvikleri sağlama amacıyla 1,6 milyar Euro’luk bir tutar kenarda tutulacak.

Bunlara ek olarak kamu idarelerine destek için ise 4,5 milyar Euro’su bulunacak.

Fransa corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

Fransa hükümeti, corona virüs salgını sebebiyle vatandaşlarına bazı yardımlar sağlamakta. İşte o yardımlar;

İşletmelere ve çalışanlarına 45 milyar Euro’ luk yardım sağlanacak.

İşletmelerin elektrik, gaz ve kira ödemeleri askıya alınacak.

İspanya corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

İspanya tarafından corona virüsten etkilenen vatandaşlarına şu yardımlar yapılmaktadır;

117 milyar Euro kamu çalışanlarının ihtiyaçları için ayrılacak.

83 milyar Euro özel sektör çalışanlarının ihtiyaçları için ayrılacak.

Çin corona dolayısıyla vatandaşlarına hangi yardımları yapıyor?

Çin hükümeti, vatandaşların corona virüs salgınından etkilenmeleri sebebiyle yarrdımlar yapmaktadır. İşte o yardımlar;