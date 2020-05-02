Devletten 960 TL kira yardımı ödemeleri sürüyor! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı E-Devlet kira yardımı başvuru şartları

Koronavirüs sürecinde vatandaşlarını rahatlatmak için kesenin ağzını açan Türkiye’de verilmeye devam edilen yardımlar merak ediyor. Covid-19 salgını nedeni ile işlerinde aksaklık olan vatandaşlar kiralarını ödemekte zorlandığı için devlet tarafından kira yardımları devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruları kabul edilen ve her ay kira için yardım yapılan süreçte pek çok kişi başvuru şartlarını ve yapılan yardım miktarını merak ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yürütülen kira yardımında başvurusu onaylanan vatandaşlara 48 ay(2 yıl) boyunca her ay düzenli olarak kira yardımı yapılıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere kira yardımı

2020 yılında kira yardımları yapılacak mı sorusu araştırılırken Covid-19 virüsünün ülkemizde girmesi ile birlikte kira yardımlarının yapılacağı da kesinleşmişti. Kira yardımı her yıl binlerce kişiye sağlanırken koronavirüs sonrasında başvurularda da artışlar yaşandı. Genel olarak kira yardımları Aile, Çalışama ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilse de bu işi koronavirüs sonrasında Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenmiş durumda. Kira yardımı dışında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, yiyecek, yakacak, barınma ve çocukların masrafları için de yardımlar yapılmaktadır.

Barınma ihtiyacı en büyük hak ve ihtiyaçlardan olduğu için devlet tarafından her yıl pek çok ihtiyaç sahibi aile veya kişiye bu yardımlar yapılmaktadır.

e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapabilmeleri için e-Devlet üzerinden tüm imkanları sağlamaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971 adresi üzerinden başvuruları kabul eden bakanlık sadece evi kentsel dönüşüme uğrayan vatandaşlara kira yardımı yapmaktadır.

Maddi olarak kötü durumda olan ailelere yapılan bu yardım başvurusu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ya resmi intenet sitesi üzerinden ya da bizzat giderek başvuru yapılması gerekmektedir. T.C kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir belgesi, muhtarlığın vermiş olduğu muhtaçlık belgesi ve kira yardımı başvuru formu ile başvurular yapılabilmektedir.

Başvuru incelendikten sonra eğer olumlu bir sonuç çıkarsa kira yardımı alacak vatadaşlara illere göre farklılıklar olsa da 500 TL ile 960 TL arasında kira yardımı yapılacaktır.

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