İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Devletten 960 TL kira yardımı ödemeleri sürüyor! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı E-Devlet kira yardımı başvuru şartları

960 TL kira yardımları devam ederken pek çok vatandaş başvuruların nasıl yapılacağını ve şartların neler olduğunu merak ediyor. Vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı e-Devlet kira yardımı başvuru şartları nelerdir? sorularını araştırıyor. İşte Kira yardımı için Bakanlık tarafından belirlene şartlar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:50
Devletten 960 TL kira yardımı ödemeleri sürüyor! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı E-Devlet kira yardımı başvuru şartları

Koronavirüs sürecinde vatandaşlarını rahatlatmak için kesenin ağzını açan Türkiye’de verilmeye devam edilen yardımlar merak ediyor. Covid-19 salgını nedeni ile işlerinde aksaklık olan vatandaşlar kiralarını ödemekte zorlandığı için devlet tarafından kira yardımları devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruları kabul edilen ve her ay kira için yardım yapılan süreçte pek çok kişi başvuru şartlarını ve yapılan yardım miktarını merak ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ortak yürütülen kira yardımında başvurusu onaylanan vatandaşlara 48 ay(2 yıl) boyunca her ay düzenli olarak kira yardımı yapılıyor.

İhtiyaç sahibi ailelere kira yardımı

2020 yılında kira yardımları yapılacak mı sorusu araştırılırken Covid-19 virüsünün ülkemizde girmesi ile birlikte kira yardımlarının yapılacağı da kesinleşmişti. Kira yardımı her yıl binlerce kişiye sağlanırken koronavirüs sonrasında başvurularda da artışlar yaşandı. Genel olarak kira yardımları Aile, Çalışama ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilse de bu işi koronavirüs sonrasında Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üstlenmiş durumda. Kira yardımı dışında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, yiyecek, yakacak, barınma ve çocukların masrafları için de yardımlar yapılmaktadır.

Barınma ihtiyacı en büyük hak ve ihtiyaçlardan olduğu için devlet tarafından her yıl pek çok ihtiyaç sahibi aile veya kişiye bu yardımlar yapılmaktadır.

e-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapabilmeleri için e-Devlet üzerinden tüm imkanları sağlamaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hak-sahibi-ailelere-kira-yardm-yaplmas-3971  adresi üzerinden başvuruları kabul eden bakanlık sadece evi kentsel dönüşüme uğrayan vatandaşlara kira yardımı yapmaktadır.

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Maddi olarak kötü durumda olan ailelere yapılan bu yardım başvurusu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ya resmi intenet sitesi üzerinden ya da bizzat giderek başvuru yapılması gerekmektedir. T.C kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir belgesi, muhtarlığın vermiş olduğu muhtaçlık belgesi ve kira yardımı başvuru formu ile başvurular yapılabilmektedir.

Başvuru incelendikten sonra eğer olumlu bir sonuç çıkarsa kira yardımı alacak vatadaşlara illere göre farklılıklar olsa da 500 TL ile 960 TL arasında kira yardımı yapılacaktır.

 

En çarpıcı magazin haberlerinden, en yeni teknolojik gelişmelere, objektif haberler tüm ayrıntılarıyla Haberport mobil uygulamasında! Hemen indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemin en çok merak edilen haberlerini görüntülemeye başlamak için hadi, sen de Twitter hesabımızı Takip Etmeye başla. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 21:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
Türkiye'de faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Türkiye'de aktif kaç siyasi parti var?
Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İllere göre AVM açılış tarihleri
Ziraat Bankası, Aktifbank, Vakıfbank ve Halkbank 900 kredi notu olan kişiler nasıl kredi başvurusu yapabilirler? Düşük kredi notuna kredi başvurusu şartları
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
Noter Araç satış işlemleri ve noter işlem ücreti ne kadardır?
Kira sözleşmesi Mayıs 2020 kira artış oranları ne zaman açıklanacak?
Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar
Halkbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.