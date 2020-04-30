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Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar

Devlet tarafından, iş hayatında olan veya işsiz olan annelere özel olarak bazı sosyal yardımlar her sene yapıldığı gibi bu sene de verilmeye devam ediyor. Bu korona günlerinde, özellikle maddi durumu kötü olan anneler tarafından Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar başlığı oldukça araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm ayrıntılar yazımızın içeriğinde.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:50
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar

Hükümet tarafından annelere özel yardım projesi başlatıldı. 2020 senesinde kadınlara özel olarak devlet yardımları verilmeye devam etmekte. Çalışan annelere veya işsiz olup, ev hanımı olarak çalışan annelere maddi yardımlar sürmeye devam ediyor. Annelere devlet tarafından yapılan yardımları almak için gereken yardımlar yazımızın devamında.

Annelere devlet desteği! 9 bin 297 TL yardım yapılacak!

Devlet tarafından annelere 2020 senesinde de yardım verecek. Annelere ve kadınlara özel olarak verilen yardımlar 2020 senesinde de artış göstermekte. Devlet tarafından bazı maddi destekler, ev hanımlarına ve çalışan kadınlara verilmekte. Son zamanlarda anne olan veya anne adaylarına özel olarak verilen yardım için nasıl başvuruda bulunuluyor? Kimler, nereye müracaat etmeli? Ev hanımları ve çalışan kadınlara devlet yardımlarının ayrıntıları yazımızda.

Çalışan annelere 9 bin 297 TL yardım!

Hükümet tarafından 2020 senesinde verilecek olan yardım çerçevelerinde yapılan maddi destekler arasında Emzirme parası, doğum parası, doğum izni parası, yarım gün izin hakkı ve çeşitli diğer yardımlar ilgi toplamakta. Kadınlara özel olarak 2020 senesinde verilecek yardımlar toplamda 9 bin 297 TL’yi geçmekte. Annelere ve çalışan kadınlara özel olarak devlet yardımları verilecek. BU yardımlar 9 bin 297 TL yapmakta. Hangi yardım ne kadar? Kimler hangi desteklerden faydalanabilir? Yazımızın devamında kadınlara özel olarak 2020 senesi içerisinde tutarları ve diğer ayrıntılarını derledik.

Yeni doğum yapanlara 600 TL doğum parası

Devlet tarafından tüm annelere özel olarak 600 TL maddi gelir yardımı sağlanmaktadır. 2015 yılında ise Mayıs ayının sonrasında dünyaya gelen çocuklara özel olarak bir sefere mahsus olmak üzere 600 TL doğum parası desteği verilmektedir. 2015 Mayıs ayının sonrasında dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için ise 400 ve diğer çocuk sayılarına ise 600 TL doğum yardımı verilmektedir.

Doğum iznine ayrılan kadınlara 7325 TL

Önceleri sigortalı bir işte çalışırken hamile kalarak, hamilelik izni kullanan kadınlar bu izinlerinde ücretli izinlerine çıkmaktadır. Bu zaman içerisinde izne ayrılan anne adaylarına maddi yardım yapılmaya devam eder. Asgari ücretli olarak çalışan ve doğum iznine çıkan kadın çalıaşna ise 7325 TL yardım parası verilmektedir.

Süt parası 202 TL

Tüm annelere özel olarak verilecek olan 202 TL değerinde yardım için bir başvuru yapılmasına gerek olmadan çalışan veya çalışmayan annelere verilmektedir.

Yarım gün çalışma hakkı kapsamında 1460 TL

Devlet tarafından annelere doğumlarının ardından yapacakları yarım günlük çalışma süresince 1460 TL miktarında bir maddi destek vermektedir. Anneler, devlet tarafından belirlenmiş şartları yerine getirerek bu yardımları alabilmektedir.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 11:50
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