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Devletten dar gelirli aileler için 2825 TL destek ödemesi

Devletin vatandaşlara sağladığı desteklerden birisi de düşük gelirli ailelere yapılan yardımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda devlet dar gelirli aileler için 2825 TL tutarında destek ödemesi sağlıyor. İşte haberin detayları..

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:50
Devletten dar gelirli aileler için 2825 TL destek ödemesi

Devletin birçok alanda yaptığı desteklerden birisi de dar gelirli ailelere yaptığı elektrik faturası yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene itibari ile devam eden uygulamada 100 bin aileye elektrik faturasının ödenmesi konusunda yardım yapılacağı belli oldu.

Destek ailenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecekken destek 53 ile 156 TL arasında olacak. Evdeki kişi sayısına göre ise evde yaşayan kişi sayısı 2 ‘ye kadar ise 53 TL, 3 ise 71 TL, 4 ise  88 ve 5 ve üzerine 156 TL fatura desteği sağlanacak.

Elektrik Faturası Desteğinden Kimler Faydalanabilecek?

Destekten eve giren paranın kişi başına asgari ücretin 1/3’ü yani 701 TL olması durumunda verilecek. Yani ailenin geri 2804 TL altında ise fatura desteğinden faydalanabilecekler.

Yeni Yılda Desteklere Zam Geldi

Engellilere ve vatandaşlara yapılan yardımlarda da yeni yılda zamlar yapıldı. Evde bakım desteği 384’ten 460’a yükselirken, engelliler için verilen bakım ücreti 2.769’dan 2.921’e, 65 yaş aylığı 637’den 672’ye engelli yoksullara verilen destek ile 509’dan 537 TL yükseldi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:50
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