Devletten doğum yapan anneler için 2020 yılında yapılan destekler

Ülkemizde çalışan annelere destek devlet tarafından sağlanmaktadır. Hem ülke ekonomisine katkılarına devam edebilmesi hem çocuk hem de kariyer yapabilmesi için kadına destek 2020 yılında da devam etmektedir.

Doğum yapan çalışan kadınlara verilen 4 destek bulunmaktadır. Yeni doğum yapan çalışan annelere verilen desteğin yanı sıra çalışmayan annelere de devlet tarafından 2 farklı destek verilmektedir. Çalışan anneler bu desteklerin tamamını alabilmektedir.

2019 yılında çalışan annelere verilen destek miktarı yıllık 6 bin liraya ulaştı. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 çocuk mesajı vermesine devam etmesi üzerine çocuk sayıları ve destekleri gün geçtikçe artmaya başladı. Çalışan annelerin çalışma hayatına daha rahat şekilde devam etmeleri için devlet tarafından destek verilmektedir. İzin günleri ve çalışma koşulları yeniden düzenlenir ve nakit desteği verilir. Nakit desteği birçok adlandırılma ile verilmektedir. Çalışan anneler verilen destekleri araştırıyor.

Yarım Gün Çalışma Desteği

Yeni doğum yapan çalışan annelere devlet tarafından destek verilmektedir. Çalışan anneler yarım gün çalışarak tam gün maaşı alabilecek. 2020 yılında da bu destek devam edecek. Yeni doğum yapan annelere kolaylık sağlanmaktadır. Çocuğu 1 yaşına gelene kadar devlet tarafından çalışan anneye destek sağlanmaktadır.

Anneler çocukları okula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilmektedir. Ancak isteğe bağlı olarak daha erken bir şekilde tam zamanlı çalışmaya geçebilirler. Çalışma hayatlarının kolaylaştırılmasının yanı sıra yeni doğum yapan ve çalışan annelere nakit desteği de sağlanmaktadır.

Çocuk Parası

Doğum yapan ve çalışan annelere çocuk parası verilmektedir. Devlet tarafından verilen bu destek 15 Mayıs 2015 yılında verilmeye başlanmış ve 2020 yılında da devam edecektir. Çocuk sayısına göre çalışan veya çalışmayan anneler devletten çocuk parası desteği alabilmektedir.

Verilen bu destek çocuk sayısına göre değişmektedir. İlk çocuk için 300 TL verilmektedir. İkinci çocuk için 400 TL ve üç ve fazlası için 600 TL devlet desteği verilmektedir. Her anne bu destekten yararlanabilmektedir.

Süt Parası

Emzirme Ödeneği

Devlet tarafından verilen süt parası doğum yapan annelere verilmektedir. Ancak annenin veya eşinin SSK veya Bağ-Kurlu olması gerekmektedir. Ayrıca en az 120 gün prim ödemesi de yapılmış olmalıdır. Süt parası için başvuru yapmak isteyenler başvuruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine veya ilçelerde ise kaymakamlık binalarına giderek başvuruda bulunabilirler. Süt parasının alınabilmesi için doğan çocuğun yaşıyor olması ve nüfus cüzdanının çıkmış olması gerekmektedir.

Emzirme ödeneğini devlet çalışan ve çalışmayan annelere vermektedir. 2019 yılında 180 TL olarak annelere verilen emzirme ödeneği 2020 yılında her yıl olduğu gibi yeniden düzenlenecek. Düzenlemeye göre 180 TL olan emzirme ödeneğinin 200 TL olması planlanıyor.

Emzirme ödeneği çalışan ve çalışmayan annelerin SSK ve Bağ-Kur memuru olan çalışan eşlerinin maaşlarına ek olarak yatırılmaktadır. Çocuğun hayatta olması da aranan şartlar arasında.

İş Görmezlik Ödeneği

Çalışan anneler doğum yaptıktan sonra işten destek alabilmektedir. İş görmezlik ödeneği olarak verilen bu destek çalışan ve doğum yapan anneler doğum öncesinde 8 hafta doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilmesi ve işten ayrı kaldıkları bu süre içerisinde iş görmezlik ödeneğinin verilmesidir. Çoğul bir gebelik durumu varsa bu süre 18 haftaya çıkmaktadır.

Bu ödenekten yararlanabilmek için doğum yapan annelerin doğumdan önce en az 1 yıl içinde 90 gün sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. Asgari ücretle çalışan ve 16 hafta iş görmezlik ödeneği alacak olan annelere toplam 4.424 TL verilmektedir.

Bakıcı Parası

Çalışan annelere bir destek de bakıcı parası. Devlet 2020 yılında da çalışan annelere bakıcı parası vermeye devam edecek. Henüz pilot aşamasında olan bu desteğin daha da çoğalması hedefleniyor. Şu anda bu desteğin verildiği iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa yer alıyor. Sigortalı olarak çalışan annelere 1500 TL bakıcı parası desteği veriliyor. Bu bakıcı parasını sadece bakıcılar değil annelerin anneleri de torunlarına baktığı zaman alabilecek.

Büyükanne Toruna Bakma Maaşı ve Şartları

Devlet tarafından büyükanneye torun bakma desteği verilecek. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu torunlarına bakamayan büyükanneler olacağı için bu duruma yaş sınırlamasının getirilmesini önerdi. Torun bakma yaş sınırı 70 oldu.

Torununa bakacak olan büyükannelere devlet 1500 TL verecek. Aylık verilecek olan bu destek çalışan annelerin çocukları bakıldığı zaman verilebilecek. Pilot uygulama olarak belirli illerde gerçekleşen bu desteğin tüm illere yayılması bekleniyor. Durumun hassasiyetinden dolayı çalışan anneler kontrol altında olacak ve düzenli çalışmaları gerekecek.