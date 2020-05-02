Devletten geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine 1900 TL maddi yardım

Tüm dünyaya yayılan ve etkisini her geçen gün daha da artıran Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşanmaması için yardımlar devam ediyor. Devlet tarafından yeni açıklanan ihtiyaç sahiplerine yönelik 1900 TL yardımı merak ediliyor.

Devletten İhtiyaç Sahiplerine 1900 TL Maddi Yardım

Koronavirüsü nedeniyle yapılan yardımlara bir yardım daha eklendi. İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından 1900 TL yardım yapılacak. Bu yardımlar için başvurular kabul edilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.

Geliri Olmayana Devletten Çalışma Yardımı

Devlet Verdiği Diğer Yardımlar Nelerdir?

Koronavirüs mücadelesi kapsamında geliri olmayan işsiz vatandaşlara devlet, çalışma yardımı yapacak. Koronavirüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan veya ücretsiz izne çıkan kişilere kısa çalışma ve işsizlik ödeneği verilecek. İşsiz kalan kişilerin yardımı alabilmek için İŞKUR’a başvurmaları gerekecek. Ücretsiz izne ayrılanların ödenekten faydalanması için ise işverenlerinin başvuru yapması gerekecek. Başvuruları kabul edilen kişilere aylık 1.777 TL verilecek.

Devlet tarafından verilen diğer yardımlar şöyle sıralanır:

Barınma yardımı: aylık 317 TL

Çocuk sağlık yardımı: Her çocuk için ayrı olarak 30 TL

Yakacak yardımı: 500 kilo kömür (Bazı bölgelerde +500 kilo daha verilecek)

Eşi vefat etmiş kadınlar için dul maaşı yardımı: aylık 250 TL

Engelli raporu olan vatandaşlara engelli yardımı: 2022 TL

Engelli raporu ağır olan vatandaşlara bakım maaşı: aylık 1,305 TL

Evde 65 yaş üstü olanlara yaşlı yardımı: 601 TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlı ve engellilere özel yardım: Temizlik ve haftalık yemek yardımı

Üniversite öğrencilerine yardım. Burs ödemesi

Yeni evlenecek vatandaşlara çeyiz yardımı: 15 bin TL

Bu yardımları alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.