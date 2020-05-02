Devletten geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine 1900 TL maddi yardım

Tüm dünyaya yayılan ve etkisini her geçen gün daha da artıran Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşanmaması için yardımlar devam ediyor. Devlet tarafından yeni açıklanan ihtiyaç sahiplerine yönelik 1900 TL yardımı merak ediliyor.
Devletten İhtiyaç Sahiplerine 1900 TL Maddi Yardım
Koronavirüsü nedeniyle yapılan yardımlara bir yardım daha eklendi. İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından 1900 TL yardım yapılacak. Bu yardımlar için başvurular kabul edilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.
Geliri Olmayana Devletten Çalışma Yardımı
Devlet Verdiği Diğer Yardımlar Nelerdir?
Devlet tarafından verilen diğer yardımlar şöyle sıralanır:
- Barınma yardımı: aylık 317 TL
- Çocuk sağlık yardımı: Her çocuk için ayrı olarak 30 TL
- Yakacak yardımı: 500 kilo kömür (Bazı bölgelerde +500 kilo daha verilecek)
- Eşi vefat etmiş kadınlar için dul maaşı yardımı: aylık 250 TL
- Engelli raporu olan vatandaşlara engelli yardımı: 2022 TL
- Engelli raporu ağır olan vatandaşlara bakım maaşı: aylık 1,305 TL
- Evde 65 yaş üstü olanlara yaşlı yardımı: 601 TL
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaşlı ve engellilere özel yardım: Temizlik ve haftalık yemek yardımı
- Üniversite öğrencilerine yardım. Burs ödemesi
- Yeni evlenecek vatandaşlara çeyiz yardımı: 15 bin TL
Bu yardımları alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.
Son Güncelleme: 02.05.2020 23:17