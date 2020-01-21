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Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı

2020 yılda da devlet tarafından istihdam yardımlarına devam ediliyor. Devletten iş arayan kişilere 100 TL, iş bulana ise 507 TL istihdam yardımı yapılıyor.

21 Ocak 2020 Salı 13:42
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı

Devlet tarafından vatandaşlara istihdam yardımları verilmeye devam ediliyor. İstihdam yardımı, iş aramakta olan ve yeni iş bulan kişilere verilmektedir. Bu sayede iş ararken ekonomik olarak zor duruma düşen kişilere destek sağlanmaktadır.

İş Arayan ve İş Bulanlara İstihdam Yardımı

İstihdam yardımı, sosyal yardım alan ve iş arayan vatandaşlara yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu yardım pek az kişi tarafından bilinmektedir. İstihdam yardımı; iş görüşmesine yönelik yardımlar, işe alındıktan sonra verilen yardımlar ve işe devam eden kişilere yönelik olarak 3 şekilde verilmektedir.

İş Görüşmesine Yönelik İstihdam Yardımı Nedir?

İş görüşmesine yönelik istihdam yardımı, iş aramakta olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için verilmektedir. Bu yardımı almak isteyen kişinin iş görüşmesine gitmesi, iş başvurusu için gereken sağlık raporu gibi belgelerini hazırlaması gerekmektedir. Belgelerini hazırlayan kişilere 100 TL istihdam yardımı yapılmaktadır. Bu yardım senede 3 defa olacak şekilde yapılmaktadır.

İşe Alındıktan Sonra Verilen İstihdam Yardımı Nedir?

İşe alındıktan sonra verilen istihdam yardımı, 16 yaşından büyük olan ve yardıma ihtiyacı olan kişilere verilmektedir. Bu yardım senede bir kez olmak üzere asgari ücretin üçte biri olacak şekilde verilmektedir. Bu yardımın miktarı asgari ücretin zamlanmasıyla 507 TL oldu.

İşe Başlayanlara Devam Eden İstihdam Yardımı Nedir?

İşe başlayanlara ve devam edenlere verilen istihdam yardımı, işe başlayan ancak yardıma muhtaç olan kişiler için verilmektedir. İşe başlayan ve düzenli bir şekilde çalışmaya devam eden kişilere kömür, eğitim, gıda gibi temel ihtiyaçları için yardım yapılmaktadır.

İstihdam Yardımları İçin İşverenler Destek Veriliyor

İş arayan ve iş bulan kişilere verilen istihdam yardımı kapsamında devlet tarafından işverenlere de yardım yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılan çalışmalara göre, iş arayan ve yardım alan kişileri işe alan işverenlere devlet tarafından destek verilmektedir. Bu kişileri işe alan işverenler 1 yıl kadar prim ödemesi yapmamaktadır.

Son Güncelleme: 21.01.2020 13:42
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