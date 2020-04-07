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Devletten işverenlere davet! Kısa çalışma Ödeneğine başvuru yapın

Hazine ve Maliye bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamada olan kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmaları için firmalara çağrı yaptı.

07 Nisan 2020 Salı 20:35
Devletten işverenlere davet! Kısa çalışma Ödeneğine başvuru yapın

Hazine ve Maliye bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamada olan kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmaları için firmalara çağrı yaptı.İş durduran veya yavaşlatan iş verenler kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmaları halinde çalışanlarının maaşlarının belli bir kısmı devlet tarafından ödenecek.

Ayrıca bakanlık çalışanlar içinde bilgilendirici bir video yayınlayıp ,videoda çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinden faydalanıldığında ne kadarının işsizlik fonundan karşılanacağını anlattı.

Bakanlığın vermiş olduğu bilgilere göre ;

2324 TL net maaş alan çalışanın maaşının 1752 TL'si işsizlik fonundan karşılanıyor. 3795 TL net maaş alan çalışanın maaşının 2977 TL'si işsizlik fonundan karşılanıyor. 5680 TL net maaş alan çalışanın maaşının 4381 TL'si işsizlik fonundan karşılanıyor.

Son Güncelleme: 07.04.2020 20:45
Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneğiİşverenHazine Ve Maliye Bakanlığı
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