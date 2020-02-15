Devletten yaşlılara 65 yaş ve evde bakım desteği ile 2 Bin 132 TL yardım ödemesi

Yaşlılara Devlet Desteği

65 yaşını geçen vatandaşlara 65 yaş aylığı olarak bilinen bir maaş verilmektedir. Bu maaş 2020 yılında 672 TL olmuştur. 65 yaş ve üstüne verilen bu maaşa her dönem başvuru yapılabilmektedir. Yapılan bu yardım için vatandaşların kendi maaşlarına ve eşlerinin gelirlerine bakılmaktadır.

Evde Bakım Desteğini Almanın Şartı

65 yaş aylığının yanı sıra evde bakım parası ödemesi de yapılmaktadır. Devlet tarafından verilen bu maaşları alabilmek için kişilerin gelirlerine bakılmaktadır. Geliri 1402 TL ve altında olan vatandaşlara 672 TL verilmektedir. Ek olarak devlet yaşlı vatandaşlara kendi ailesi baksın ve ailesinin yanından ayrılmasın diye evde bakım desteği de vermektedir. Evde bakım desteği aylık 1460 TL olarak belirlenmiştir.

Evde bakım maaşının alınabilmesi için %50 ve üzerinde engelli raporunun olması gerekmektedir. %50 ve üzerinde engeli olan vatandaşların yakınlarına engelli bakım desteği verilir. Bunun verilmesi için evdeki gelirin kişi başı 1402 TL ve daha azı olması gerekmektedir. Toplam gelir evdeki kişi sayısına bölünür ve hesaplama yapılır.

Yukarıda belirtilen şartlar sağlanıyorsa ve yaşlı olan kişi 65 yaş üzerinde ise hem 65 yaş aylığı alabilmekte hem de evde bakım desteği alabilmektedir. İki maaş eklenerek 2 bin 132 TL aylık maaş elde edilmektedir. Her yıl bu rakamlar artmaktadır.