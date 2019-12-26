DİSK'ten 2020 asgari ücret kararına sert tepki

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son yaptığı toplantıyla 2020 yılı için asgari ücret belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 325 TL 70 kuruş olduğunu açıkladı. Alınan kararla asgari ücret yüzde 15.03 artış gösterirken, bir asgari ücretlinin işverene maliyeti ise 3 bin 458 TL olarak açıklandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabı üzerinden yapığı paylaşımlarla asgari ücret rakamlarına tepki gösterdi.

Kanal İstanbul üzerinden hükümete yüklenen Çerkezoğlu, ‘’Kanal İstanbul’a 110 milyar TL gömmek isteyenler işçiye günlük 10 TL zammı reva görmüş, asgari ücretten vergi almamayı çok görmüştür.’’ sözleriyle konuştu.

Vergide adalet konusunda ısrarını sürdüren DİSK, bu mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. DİSK, hükümet ve işveren çoğunluğunun insan onuruna yakışmayan bir asgari ücret belirlediğine yer verildi. Asgari ücrette ayda 304, günde 10 TL’lik artışın fatura ve pazarda karşı karşıya kalınan zamları telafi etmekten uzak olduğunu konuşan Çerkezoğlu açıklamalarında ‘’İnsanca yaşanacak ücret ve vergide adalet’’ konusuna vurgu yaparak mücadelenin büyüterek sürdürüleceğini belirtti.