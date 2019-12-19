Diyanet 20 Aralık Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı

Cum hutbesi her hafta Cuma namazından bir gün önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanır. Yayınlanan Cuma hutbelerinin ülkedeki tüm camilerde okutulması istenir. Her hafta farklı konuları ele alan Cuma hutbelerinde dinimize göre bilinmesi gereken konulardan bahsedilir. Hutbenin amacı dine uygun yaşam ve davranışları Müslüman alemine doğru bir şekilde anlatmak ve onları bu konu hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda her hafta dinen zararlı ve yasak olan şeylerin anlatıldığı gibi dinen yapılmasının faziletli ve sevap olduğu davranış ve tutumlardan da hutbelerde bahsedilir.
Bu konular çevresinde yazılı metinleri bulunan Cuma hutbeleri insanları bilgilendirmek için onlara öğüt verir. Cuma hutbesi Müslümanlar için sünnettir. Hz. Muhammed Cuma hutbesine tüm Müslümanların katılmasını ve bu fazilette mahrum kalmamalarını istemiştir. Tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulması istenilen hutbeler Cuma namazından önce okunur ve her hafta günlük yaşamdaki durumlara ışık tutmayı ve Müslümanları dinen bilinçlendirmeye çalışır. Bu şekilde belirlenen konular her hafta farklılık gösterir.
20 Aralık Cuma 2019 tarihi itibariyle yayınlanan Cuma hutbesinin konusu ise ‘’Takva: En Hayırlı Azığımız’' olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen konu ile ilgili metin Başkanlık tarafından yayımlandı.
20 Aralık Cuma 2019 tarihinde Cuma namazında okunacak olan Takva: En Hayırlı Azığımız adlı konu ile ilgili yayımlanan Cuma hutbesi şu şekilde;
TARİH : 20.12.2019
﷽
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه۪ وَلَا تَمُوتُنَّ
اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا،
وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.
Takva: En Hayırlı Azığımız
Muhterem Müslümanlar!
Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. Cebel’i Yemen’e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Resûl-i Ekrem de onun yanında yürüyordu. Allah Resûlü (s.a.s) tavsiyelerinin sonunda şöyle buyurdu: “Ey Muâz! Bu seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin, belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın.” Bu sözler üzerine Muâz (r.a), Peygamberimizden ayrılmanın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Allah Resûlü ise yüzünü Medine’ye doğru çevirerek şöyle buyurdu: “İnsanların benim gözümde en üstün olanları, kim olurlarsa olsunlar ve hangi makam ve mevkide bulunurlarsa bulunsunlar, takva sahibi olanlarıdır.”[1]
Aziz Müminler!
Takva, kul olarak Allah’a karşı maddi ve manevi bakımdan sorumluluklarımız olduğunu bilerek yaşamaktır. Rabbimizin emirlerine itaat edip O’nun hoşnutluğunu kazanmaktır. Rızasını kaybettirecek işlerden kaçınarak O’nun rahmetinin gölgesine sığınmaktır. Takva, Cenâb-ı Hakkın bizlere mükemmel bir önek ve eşsiz bir rehber olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimizin izinden yürümektir.
Kıymetli Müslümanlar!
İlahî rahmete ve himayeye mazhar olmak ancak takva ile mümkündür. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin.”[2]
Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz bir defasında, eliyle göğsünü işaret ederek üç kere “Takva işte buradadır”[4] buyurmuştur. Evet, takvanın yeri kalptir ancak belirtileri bedendedir, sözdedir, davranıştadır. Takvanın huzur veren etkisi, ibadetlerimizde, iyi işlerimizde ve güzel ahlakımızda kendisini gösterir. Takva bilincimiz, kötülük ve haramlardan kaçınmakla kuvvetlenir; dürüstlük ve samimiyetle kemale erer.
Takva müminin kalkanıdır. Yüreğine düşen titreme, vicdanına dokunan sestir. Günahlarla arasına çekilen set, sevaplarla kurduğu ünsiyettir. Öyleyse takva sahibi bir mümin, kalbini fitne ve fesattan, dilini yalan ve iftiradan, gözünü harama bakmaktan korur. Elini haksızlığa uzatmaz, ayağıyla kötülük yolunda koşmaz. Bile bile günah işlemek bir yana, şüpheli şeylere dahi meyletmez. Zira muttaki bir mümin bilir ki, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmek ona dünyada mutluluk, ahirette kurtuluş getirecektir.
Aziz Müslümanlar!
Takva, Rabbimiz katında bize değer kazandıran yegâne ölçüdür. Çünkü dinimize göre üstünlük ölçüsü mal, mülk, makam, meslek, ırk ve cinsiyet değildir. “Allah katında en değerliniz, en derin takva bilincine sahip olanınızdır”[5] ayeti bu gerçeğe işaret etmektedir. İman ile şereflenen, takva elbisesine bürünen, tertemiz bir kalbe ve salih amellere sahip olan kişi, insanların en faziletlisidir. İşte Allah (c.c), böyle muttaki kimselerle beraberdir. Onların dostudur. Cenneti ve içindeki benzersiz nimetleri de muttakiler için hazırlamıştır.[6]
Kıymetli Müminler!
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır. Ey akıl sahipleri! Bana karşı gelmekten sakının.”[7]
O halde, şu fani dünyada hayatımızı takva ile bereketlendirelim. Günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam edelim. Nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem dünyamızı hem de ahiretimizi heba etmeyelim. Söylediğimiz her sözün, yaptığımız her işin hesabını bir gün Rabbimize vereceğimizi unutmayalım. Hutbemi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Bilerek veya bilmeyerek bir kötülük işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlâkla davran!”[8]
[1] İbn Hanbel, V, 236.
[2] Âl-i İmrân, 3/102.
[3] Haşr, 59/18.
[4] İbn Hanbel, III, 134.
[5] Hucurât, 49/13.
[6] Nahl, 16/128; Câsiye, 45/19; Ra’d, 13/35.
[7] Bakara, 2/197.
[8] Tirmizî, Birr, 55.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yayımlanan bu metin ile birlikte ülkede bulunan tüm camilerde bu metnin Cuma hutbesi olarak okutulmasını Diyanet İşleri Başkanlığı istemektedir. Haftaya yayımlanan yeni hutbe metni ve konusu ile Cuma namazı öncesi okunacak hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.
İslam dininin önündeki engel diyanet bize şirki anlat tağutları anlat Allah kuranı kerimde 8 yerde tağuttan bahsediyor bunlar nedir
araştır madem işin neBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Saying diyanet dinin tek kaynagi kurandir en buyuk gunah sirktir neden kuranin mesajini insanlara anlatmiyofsunuz rivayetler tarikatlar cemaatler mezhepler kuranin mesajini gulgelemek degilmidir kurani okuyacaksin anlayacaksin onunla amel edeceksin.bu Kitsap ululer icin degil diri olanlar icin gelmistir.yarin o kitaptan sorguya cekileceksin.alah bizi musrik olanlardan uzak eylesin.not benim umetim kurani terk eti hz peygamber
Sayin Diyanetimizi ne yapmak istedigini Henuz anlamid degilim
Bazi herhalde Gencler"Dinden Soguttunuz Bizi"yaziyorlar yorumlarinda. Ne yaparsaniz yapiniz,İnsaAllah Ben İSLAM'dan
Vazgecmem. Biraz Lutfen KUR'AN'a
Daha fazla bakiniz,Tilavet Ediniz Bakara 2/121...Peygamberimizi de
Bulacaksiniz."Levhel Hadis/bos Soz
Satin almayiniz (Lokman 31/6)!.
Kizlarin Evlenme 9 Yas,gibi.
Rezil edici Azap'i burada da gorduk,degil mi? Levhel Hadis
Degil,'HADİS_İ SERİF' satin alin
Artik.Yoksa bu dunyada da Rezil
Olundugunu Gorduk !..
Yedi adet Surenin İsmi,Hayvan'dir.
Toplam 757 Ayet,102 Sayfa..
NUR 24/41.Hayvan Ummetinin herbiri
Kendi "Salatini ve Tesbihini"bilmistir.
Kehf18/10,14.Fityetu(genc Yigitler)Bu genc Yigitlerin Kopekleri de yaninda.Melek yok mu.
Melek Girmez diyen "Kafir'olur herhalde..MALİKİ'de,Kopek ve Domuz da Necis degildir!
Tahir Efendi bana KELP demis.
Mezheb'im MALİKİ'dir.
Maliki de ise KELP, TAHİR'dir!.
Melek Girmez diyen,Hem Kafir olur
Hem de,Muslumanlari DİN'den sogutur.. Artik "D
Hayirli Gunler Temennisiyle,
66 Yasima kadar hep Din Buyuklerimizden,Sizlerden :
"Kul hakkiyla gelme de ! "
ALLAH'a,Kur'an'ina gore :
SİRK KOSMAK,FASİKLİK YAPMAK
"En buyuk Gunah'tir!"
Liderligini/Buyuklugunu Kaybettiler,Din Ulemalarimiz'ca !
Tabii,Bu DİN Buyuklerimizden
Peygamberimizin sas."konusamayan ciger sahileri dedigi"Hayvan Ummeti" Enam 6/38'i gormelerini
de pek beklemiyorum zaten.
DİN GUNUNDE /HESAP GUNUNDE
İlk "Hesaplasma Hayvanlar ile olacaktir.NEBE 78/40" Bu Ayeti
Bakalim ne zaman gorup,Bizlere
duyuracaksiniz ?
Bakara 2/159_Kur'an Ayetleri'ni
Ortenlere,gizleyenlere ,Hem Allah lanrt eder,Hem de butun Lanet Ediciler !.
Hayvanlara Merhamet,Hayvan Haklari,en az İnsan Haklari gibidir.. Fakat su sicak havalarda
Cuma Hutbesi Altinda"Bir Satir"
Bile Soyletemedim Siz Sauin Din Buyuklerime!
Hatta En son aradigimda "Peygamberimiz sas. Yasasaydi,SU KOYUVERİNİZ,havalar Sicak dese Bile Soyletemezdi" dedim
Rica ettigim "Cuma Hutbesi" hazirliyan Kardesler hatirlayacaklardir...
Sizleri
Hurmetlerimle.Din İsleri Yuksek Kurul'da gorevli bir Uzman Buyugumuz,Bir Tv.de canli yayin
da sorulari Cevaplamislar.Hemen hepsi de Kur'an'a,Sunnet'e Aykiri
idi.Kendilerini de aradim,delilleriyle soyledim.
Kedi Tuyleri,pis.Kopek "zaten" Melek girmez..
Ebu Hureyre/Abdurrahman Bin SahrRA
Kedisi ile Mescit'e giriyordu.Tahir Hocam ,Siz olsaydiniz Herhal,disari cikarirdiniz dedim.Nerede kaldi
"Hubbul hirrati minel İman".
Kediyi Severim,Seveni de severim
Kedi evin bir Ferdi gibidir,yediginden yenilir,icilir
Abtest alinir...Simdi biz Alimlerimizden,evinde KEDİ'si
olan kaldi mi ? ABD'de evlerde 80 Milyo Kedi besleniyor.Hiristiyan
ALMAN'larin Kedisi olmayan EV Yok.
İste Din İsleri Uzman Hocam TAHİR
Bey Hocam "Kopek bulunan yerde,EVE Melek Girmez"dedigi icin,Ayet'leri
Ve de "Mezhebim Malikidir.Maliki de ise:KELP ,TAHİR'dir !
Sadece Kopek/Melek girmez FETVA'nizdan dolayi:Dinden Sogutma
İsini Basariyla yapiyorsunuz !.
Benim de evimde KOPEK yok,beslemem,olan yerde Rahat da edemem.Fakat "MELEK GİR
Allah'a cc.mi İnat yapiyorsunuz,
Bana mi Anlamadim."Hayvan"lafzini
Ayetini soylememek icin Yeminlimisiniz! KUR'AN'da Yedi
SURENİN İSMİ "hayvan"dir.
Nebe 78/40'i da Gormediniz mi ?
İlk hesap Hayvan Ummeti Hk. Olacak
Sanki Prof.Dr.Cavat AKSİT'in
Dedigine inanacagim!
"Din İsleri Yuksek Kurulu Uyrlerin
den Bazilari :'Cennete/Cehenneme bile İnanmiyorlar.Cumhurbaskanimiza da soyledim bunu diyor.Neyse herkez vazifesini Yapiyor.Video'su İntrrnette,Meral Hanimla Mulakat..
Bu PAZAR agac dikme Faaliyeti cok guzel,Sagolunuz.
Pazartesi 07 Ekim de de : herheangibir İlk Ogretim 3.Sininif
"Gezisi DUZENLEYİNİZ de:"9" Yasindaki Kiz Cocuklarini Musahede
Ediniz.İyice Tetkik ediniz "Nikah,
Gerdek,Zifafa" girilip girilmeyecegine Karar vermis olursunuz ! İste Boyle Kur'ani
Birakip "Levhel hadis/Sahte soz"
LOKMAN 31/6 pesine Duserseniz
"RUSVAY" olmak .
Diyanet'ten hala Umidimi kesmedim.
İNSAALLAH KUR'AN'a donecek !
Yusuf 12/106 :Onlarin Cogu Ancak
Allah'a SİRK Kosarak İman Ederler.