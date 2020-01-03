Diyanet 3 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı

Cum hutbesi her hafta Cuma namazından bir gün önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanır. Yayınlanan Cuma hutbelerinin ülkedeki tüm camilerde okutulması istenir. Her hafta farklı konuları ele alan Cuma hutbelerinde dinimize göre bilinmesi gereken konulardan bahsedilir. Hutbenin amacı dine uygun yaşam ve davranışları Müslüman alemine doğru bir şekilde anlatmak ve onları bu konu hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda her hafta dinen zararlı ve yasak olan şeylerin anlatıldığı gibi dinen yapılmasının faziletli ve sevap olduğu davranış ve tutumlardan da hutbelerde bahsedilir.
Bu konular çevresinde yazılı metinleri bulunan Cuma hutbeleri insanları bilgilendirmek için onlara öğüt verir. Cuma hutbesi Müslümanlar için sünnettir. Hz. Muhammed Cuma hutbesine tüm Müslümanların katılmasını ve bu fazilette mahrum kalmamalarını istemiştir. Tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulması istenilen hutbeler Cuma namazından önce okunur ve her hafta günlük yaşamdaki durumlara ışık tutmayı ve Müslümanları dinen bilinçlendirmeye çalışır. Bu şekilde belirlenen konular her hafta farklılık gösterir.
3 Ocak Cuma 2019 tarihinde Cuma namazında okunacak olan İnsan, İman ve Hayat adlı konu ile ilgili yayımlanan Cuma hutbesi şu şekilde;
TARİH : 03.01.2020
﷽
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ٓي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍۘ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَۙ
اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۜ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً
İnsan, İman ve Hayat
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar müstesna! Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.”[1]
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Allah’ı Rab, İslâm’ı din, Muhammed’i peygamber olarak gönülden benimseyen kimse imanın tadını almış olur.”[2]
Aziz Müminler!
Yerlerin ve göklerin yegâne sahibi olan Yüce Allah, insanı mükemmel biçimde yaratmıştır. Ona, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl ve iyilik yolunda rehberlik eden bir vicdan vermiştir. Güçlü, bilinçli, irade ve sorumluluk sahibi bir varlık olarak insan, kâinatın gözbebeğidir.
İnsanı yoktan var eden, onu yediren, içiren, doyuran, koruyan Allah Teâlâ’nın ondan istediği ise iman etmesi ve güzel işler yapmasıdır. İnsanın var oluş sebebi, bir kul olarak emaneti yüklenip dünyayı insanlık için huzurlu, adil ve yaşanabilir bir yuva kılmaktır.
Kıymetli Müslümanlar!
İnsanoğlu son derece üstün niteliklere, ayrıcalıklı güç ve yeteneklere sahiptir. Bunlar sayesinde iyiliğe niyet edip hayatı iyi yönde idare edebilir. Ama kötülüğü isteyip dünyaya zulüm de yayabilir. Sabırlı, azimli, fedakâr, barışçıl ve adil tavırlarıyla mutlu bir dünya inşa edebileceği gibi cahil, bencil, hırslı, aceleci ve nankör tutumu yüzünden kendini ve çevresini tehlikeye de atabilir.
Bu yüzden Rabbimiz, insanı hiçbir zaman başıboş bırakmamıştır. Yarattıktan sonra kenara çekilip, dünyayı kendi haline terk etmemiştir. O her an görür, gözetir, yönetir. Rabbimiz, insanın hayatta yalnız, nimetsiz ve yardımsız kalmasına izin vermemiştir. O her an yanımızda, şah damarımızdan daha yakınımızdadır. Cenâb-ı Hakkın bizlere en büyük desteği ise peygamberi ve kitabı aracılığıyla yol göstermesidir.
Değerli Müminler!
Allah’ın insanlığa rehber, hayat ışığı ve kurtuluş kaynağı olarak gönderdiği, akıl sahiplerini peygamberimizin getirdiği bu kurtuluş reçetesini kabule davet eden ilâhî kanuna din denir. Din, ilk insanla birlikte var olmuş ve son güne kadar da var olacaktır. Bu cuma vakti, bu mübarek mescitte buluşan müminler olarak hepimiz biliyoruz ki, “Kuşkusuz Allah katında din İslâm’dır.”[3] Kıyamete kadar bütün insanlık, Sevgili Peygamberimize ümmet olmakla, onun davetine icabet etmekle mükelleftir. Zira “Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.”[4]
İnsanın sorularına cevap alabileceği, sorunlarına çözüm bulabileceği en sağlam bilgi kaynağı dindir. Dinin davetine uyarak iman eden kimse, hayatının en doğru kararını vermiştir. Müslüman olmuş, şeref bulmuştur. Herhangi bir zorlama olmadan, kendi tercih ve arzusuyla Allah’a yönelmiştir. İçten bir bağlılıkla O’nun emir ve yasaklarını kabul etmiştir. Artık ondan, bu imanın gereklerini yerine getirmesi, mümince yaşaması beklenir.
Değerli Müslümanlar!
İslâm, eşsiz bir inanç, ibadet ve ahlâk sistemidir.
أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ
diyerek kelime-i şehâdet getirmek, dünya ve ahiret için inanç, umut ve mutluluk kapılarını açmaktır. Bu kapıdan geçen kimse, düzen ve itinayla namazını kılar. Namaz ki dinimizin direği, kalbimizin nurudur. Aşk ve sabırla orucunu tutar. Oruç ki nefsin ve şeytanın esiri olmaktan bizi koruyan kalkandır. İhlas ve keremle zekâtını verir. Zekât ki geçici dünya malını, ebedi kazanca ve kardeşliğe dönüştüren köprüdür. Sadakat ve teslimiyetle haccını eda eder. Hac ki Kâbe’nin eteğinde insanı kendisiyle ve diğer mümin yüreklerle buluşturan mukaddes yolculuktur.
İslâm’da ibadetin amacı, insanın kendisiyle, Rabbiyle ve diğer bütün varlıklarla sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu sebeple her bir ibadet, güzel ahlâk ile tamamlanmayı bekler. Müslümanca bir hayat ibadetlere olduğu gibi ahlâkî ilkelere de sahip çıkmakla yaşanır. Hakkı korumak ve zulme izin vermemek, merhameti yaşatmak ve şiddete engel olmak, Müslüman olmanın vazgeçilmez gereğidir. Adalet, dürüstlük, tevazu ve cömertlikle hayata bereket katmak, Müslüman’ın asli kişiliğidir. Unutmayalım ki, aklını hakka, kalbini hayra imkânlarını yararlı işlere bağlayanlar, imanın gereğini yerine getirmiş olur.
Muhterem Müslümanlar!
Hutbeme son verirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içinde, en yakınımızdan başlayarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve yetimlere ulaşmak, mahzun gönülleri yalnız bırakmamak için “Yolun İyilik Olsun” şiarıyla bir yardım kampanyası başlatmıştır. Siz kıymetli cemaatimizi bu iyilik seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca YARDIM yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL ile bağış kampanyamıza katılabilirsiniz. Cenâb-ı Hak, yapmış olduğumuz ve yapacağımız yardımları yüce katında makbul eylesin.
[1] Tîn, 95/4-6.
[2] Müslim, Îmân, 56.
[3] Âl-i İmrân, 3/19.
[4] Âl-i İmran, 3/85.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yayımlanan bu metin ile birlikte ülkede bulunan tüm camilerde bu metnin Cuma hutbesi olarak okutulmasını Diyanet İşleri Başkanlığı istemektedir. Haftaya yayımlanan yeni hutbe metni ve konusu ile Cuma namazı öncesi okunacak hutbe Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.
İslam dininin önündeki engel diyanet bize şirki anlat tağutları anlat Allah kuranı kerimde 8 yerde tağuttan bahsediyor bunlar nedir
araştır madem işin neBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Saying diyanet dinin tek kaynagi kurandir en buyuk gunah sirktir neden kuranin mesajini insanlara anlatmiyofsunuz rivayetler tarikatlar cemaatler mezhepler kuranin mesajini gulgelemek degilmidir kurani okuyacaksin anlayacaksin onunla amel edeceksin.bu Kitsap ululer icin degil diri olanlar icin gelmistir.yarin o kitaptan sorguya cekileceksin.alah bizi musrik olanlardan uzak eylesin.not benim umetim kurani terk eti hz peygamber
Sayin Diyanetimizi ne yapmak istedigini Henuz anlamid degilim
Bazi herhalde Gencler"Dinden Soguttunuz Bizi"yaziyorlar yorumlarinda. Ne yaparsaniz yapiniz,İnsaAllah Ben İSLAM'dan
Vazgecmem. Biraz Lutfen KUR'AN'a
Daha fazla bakiniz,Tilavet Ediniz Bakara 2/121...Peygamberimizi de
Bulacaksiniz."Levhel Hadis/bos Soz
Satin almayiniz (Lokman 31/6)!.
Kizlarin Evlenme 9 Yas,gibi.
Rezil edici Azap'i burada da gorduk,degil mi? Levhel Hadis
Degil,'HADİS_İ SERİF' satin alin
Artik.Yoksa bu dunyada da Rezil
Olundugunu Gorduk !..
Yedi adet Surenin İsmi,Hayvan'dir.
Toplam 757 Ayet,102 Sayfa..
NUR 24/41.Hayvan Ummetinin herbiri
Kendi "Salatini ve Tesbihini"bilmistir.
Kehf18/10,14.Fityetu(genc Yigitler)Bu genc Yigitlerin Kopekleri de yaninda.Melek yok mu.
Melek Girmez diyen "Kafir'olur herhalde..MALİKİ'de,Kopek ve Domuz da Necis degildir!
Tahir Efendi bana KELP demis.
Mezheb'im MALİKİ'dir.
Maliki de ise KELP, TAHİR'dir!.
Melek Girmez diyen,Hem Kafir olur
Hem de,Muslumanlari DİN'den sogutur.. Artik "D
Hayirli Gunler Temennisiyle,
66 Yasima kadar hep Din Buyuklerimizden,Sizlerden :
"Kul hakkiyla gelme de ! "
ALLAH'a,Kur'an'ina gore :
SİRK KOSMAK,FASİKLİK YAPMAK
"En buyuk Gunah'tir!"
Liderligini/Buyuklugunu Kaybettiler,Din Ulemalarimiz'ca !
Tabii,Bu DİN Buyuklerimizden
Peygamberimizin sas."konusamayan ciger sahileri dedigi"Hayvan Ummeti" Enam 6/38'i gormelerini
de pek beklemiyorum zaten.
DİN GUNUNDE /HESAP GUNUNDE
İlk "Hesaplasma Hayvanlar ile olacaktir.NEBE 78/40" Bu Ayeti
Bakalim ne zaman gorup,Bizlere
duyuracaksiniz ?
Bakara 2/159_Kur'an Ayetleri'ni
Ortenlere,gizleyenlere ,Hem Allah lanrt eder,Hem de butun Lanet Ediciler !.
Hayvanlara Merhamet,Hayvan Haklari,en az İnsan Haklari gibidir.. Fakat su sicak havalarda
Cuma Hutbesi Altinda"Bir Satir"
Bile Soyletemedim Siz Sauin Din Buyuklerime!
Hatta En son aradigimda "Peygamberimiz sas. Yasasaydi,SU KOYUVERİNİZ,havalar Sicak dese Bile Soyletemezdi" dedim
Rica ettigim "Cuma Hutbesi" hazirliyan Kardesler hatirlayacaklardir...
Sizleri
Hurmetlerimle.Din İsleri Yuksek Kurul'da gorevli bir Uzman Buyugumuz,Bir Tv.de canli yayin
da sorulari Cevaplamislar.Hemen hepsi de Kur'an'a,Sunnet'e Aykiri
idi.Kendilerini de aradim,delilleriyle soyledim.
Kedi Tuyleri,pis.Kopek "zaten" Melek girmez..
Ebu Hureyre/Abdurrahman Bin SahrRA
Kedisi ile Mescit'e giriyordu.Tahir Hocam ,Siz olsaydiniz Herhal,disari cikarirdiniz dedim.Nerede kaldi
"Hubbul hirrati minel İman".
Kediyi Severim,Seveni de severim
Kedi evin bir Ferdi gibidir,yediginden yenilir,icilir
Abtest alinir...Simdi biz Alimlerimizden,evinde KEDİ'si
olan kaldi mi ? ABD'de evlerde 80 Milyo Kedi besleniyor.Hiristiyan
ALMAN'larin Kedisi olmayan EV Yok.
İste Din İsleri Uzman Hocam TAHİR
Bey Hocam "Kopek bulunan yerde,EVE Melek Girmez"dedigi icin,Ayet'leri
Ve de "Mezhebim Malikidir.Maliki de ise:KELP ,TAHİR'dir !
Sadece Kopek/Melek girmez FETVA'nizdan dolayi:Dinden Sogutma
İsini Basariyla yapiyorsunuz !.
Benim de evimde KOPEK yok,beslemem,olan yerde Rahat da edemem.Fakat "MELEK GİR
Allah'a cc.mi İnat yapiyorsunuz,
Bana mi Anlamadim."Hayvan"lafzini
Ayetini soylememek icin Yeminlimisiniz! KUR'AN'da Yedi
SURENİN İSMİ "hayvan"dir.
Nebe 78/40'i da Gormediniz mi ?
İlk hesap Hayvan Ummeti Hk. Olacak
Sanki Prof.Dr.Cavat AKSİT'in
Dedigine inanacagim!
"Din İsleri Yuksek Kurulu Uyrlerin
den Bazilari :'Cennete/Cehenneme bile İnanmiyorlar.Cumhurbaskanimiza da soyledim bunu diyor.Neyse herkez vazifesini Yapiyor.Video'su İntrrnette,Meral Hanimla Mulakat..
Bu PAZAR agac dikme Faaliyeti cok guzel,Sagolunuz.
Pazartesi 07 Ekim de de : herheangibir İlk Ogretim 3.Sininif
"Gezisi DUZENLEYİNİZ de:"9" Yasindaki Kiz Cocuklarini Musahede
Ediniz.İyice Tetkik ediniz "Nikah,
Gerdek,Zifafa" girilip girilmeyecegine Karar vermis olursunuz ! İste Boyle Kur'ani
Birakip "Levhel hadis/Sahte soz"
LOKMAN 31/6 pesine Duserseniz
"RUSVAY" olmak .
Diyanet'ten hala Umidimi kesmedim.
İNSAALLAH KUR'AN'a donecek !
Yusuf 12/106 :Onlarin Cogu Ancak
Allah'a SİRK Kosarak İman Ederler.