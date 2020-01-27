Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!

Yeni seneye girilmesi ile beraber doğal gaza yapılan zamlarla beraber ilk faturalar geldi. Ancak faturalar vatandaşların beklediğinden de yüksek geldi. %40 oranında yapılan zamların üzerine havaların da bir anda sertleşmesi, doğal gaza daha çok yüklenilmesine ve doğal olarak faturaların daha yüksek gelmesine neden oldu.

Faturaların beklenilenden fazla gelmesi bazı vatandaşların faturaların gerçek harcama bedelleri olarak gelmediğini ve şişirildiğini iddia ettiler.

Düzletme Yapılıyor

Sayaçtaki Rakamla Faturadaki Farklı

Hürriyet Gazetesi’nden Emre Eser tarafından yapılan habere bakıldığında sektörün önemli kaynakları faturaların bu kadar yüksek gelmesine bazı açıklamalar yaptılar. Soğuk havalarda gaz ölçümünün farklı yapıldığının doğru olduğunu, doğal gaz sıkıştırılabilir özellikte olan bir gaz olduğundan basınç ve sıcaklık farklı olduğunda sayaçların atmosfer şartlarında hacim ölçümü yaptığını ve ölçümlerde düzeltme yapılması gerektiği açıklandı. Sıcaklık ve basınç durumlarında ölçüm değerlerinin farklı olmaması için BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmiş koşullar kapsamında düzeltmelerin yapılması gerektiği belirtildi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ulu, doğalgazı basınç ve sıcaklıkla ilgili olarak değişim gösterdiğini ifade etti ve faturalar ile sayaç üzerindeki değerlerin tutmayabileceğini söyledi. Açıklamalarında doğalgazın su gibi olmadığını, su tüketildiği kadar faturaya yansıdığını ancak doğalgazın ısı ve basınca göre metreküp olarak değişiklik gösterdiğini belirtti. Kimi zaman sayaçta 10 metreküp görünen doğalgazın yılın farklı zamanlarında 8 ya da 12 metreküp olarak görülebileceğini ekledi.

EPDK’nın bu konuda özel bir formülü olduğu ve gaz firmalarının da her ay katsayı çarpanı hazırlayıp EPDK’ya gönderdiğini söyleyen Ulu, bu çarpanın her ay farklı olduğunu, hatta şehirlere göre de değişiklik gösterdiğini dile getirdi.

Son olarak doğalgaz tüketiminde verim elde edebilmek için eski tip kombilerin yenileriyle değiştirilmesi gerektiği, ev içi sıcaklığın 22 dereceye ayarlanması gerektiği, evde kimse yokken kombiyi kapatmak yerine daha düşük bir ısıda çalışmaya devam etmesi gerektiği ve evleri devamlı havalandırmaktansa 5-10 dakika havalandırıp cereyan yaptırmanın daha iyi olduğu ifade edildi.