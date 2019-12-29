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Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar neler? Doğalgaz abonelik depozito ücreti ne kadar?

Kış günlerinin yaklaşmasıyla birlikte evlerine yeni doğalgaz bağlatmayı düşünen vatandaşlar, doğalgaz ile ilgili bazı soruları merak etmeye başladı. Peki, Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar neler? Doğalgaz abonelik depozito ücreti ne kadar? İşte yanıtları…

29 Aralık 2019 Pazar 17:17
Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar neler? Doğalgaz abonelik depozito ücreti ne kadar?

Doğalgaz tüketimi her geçen gün artış göstermektedir. Kış günlerinin de yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz aboneliği açtırmayı düşünenler veya yeni taşınanlar doğal gaz aboneliği için hangi evrakların gerekli olduğunu araştırmaya başladı. Doğalgaz ile ilgili en çok merak edilenlerin bir tanesi de doğalgaz abonelik ücretinin ne kadar olduğu.

Vatandaşlar kışın gelmesiyle birlikte doğalgazını açtırmayı ve kışın rahatça evde oturmayı istiyor. Doğalgaz kullanımının ülke genelinde yayılmaya başlaması ile birçok ilde doğalgaz şebekeleri artış göstermeye başladı. Evlerine doğalgaz bağlatan ev sahipleri ve kiracıların doğalgazlarını açtırmak için doğalgaz başvuru merkezlerine gitmesi gerekiyor.

Kışın gelmesiyle birlikte doğalgaz başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşurken vatandaşlar başvuru ücretlerini merak ediyor. Doğalgaz ücretlerine henüz herhangi bir zam yapılmazken kışa girmeden önce zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu...

 Kombi ve tesisat döşeme işlemlerini tamamlayan ev sahipleri başvuru merkezlerine giderken doğalgaz dağıtımı yapan şirketler 2019 fiyatlarını uygulamaya devam ediyor. Abonelik ücretlerine 2020 yılında herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin binanın önüne kadar doğalgaz şebekesi taşıması gerekmektedir. Ancak bina içi ve daire içi şebeke kullanımına kullanıcılar karar verir. Bununla ilgili belirlenmiş bir fiyat olmamakla birlikte, kullanılan malzeme, işin verildiği şirket, dairenin ve binanın büyüklüğüne göre, doğalgaz tesisat döşeme fiyatlarında değişiklikler görünür.

Doğalgaz abonelik ücreti nedir?

Doğalgaz abonelik ücreti, doğalgaz başvurusu yapmak için gidilen başvuru merkezlerinden alınan ücrettir. Doğalgaz abonelik ücreti bir teminat bedelidir. Doğalgaz dağıtımı yapan şirket kullanıcının ileri dönemlerde oluşacak borcunu ödememesi durumu dahilinde belli bir teminat alır. Kullanıcının eğer borcu varsa bu borç, tahsil edildikten sonra aboneliği iptal edilir. Ancak kullanıcının borcu yoksa aboneliğini sonlandırdığı zaman daha önce ödemiş olduğu başvuru bedelini geri alabilir.

Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar?

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başlaması ile yurdun çoğu bölgesinde doğalgaz sayaçları çalışmaya ve evler ısınmaya başladı. Kış hazırlıkları yapan bazı vatandaşlar evlerine henüz yeni doğalgaz döşemeye başladı. Yeni abonelik yapmak için il ve ilçelerde bulunan başvuru merkezlerine gitmeden önce vatandaşlar doğalgaz abonelik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 2019 yılı için EPDK tarafından belirlenen abonelik ücreti ise şöyle: 

200 metrekare’ye kadar olan evler için abonelik ücreti 594 TL ile artı KDV ücreti alınır. Bu durumda 594 TL KDV ile birlikte 700,92 TL'ye çıkar. Ayrıca buna Damga Vergisi de eklenir.

200 metrekare’ye kadar tek bir ücret alınırken 200 metrekare’den büyük evler için sonraki her 100 metrekare için 516 TL + %18 KDV = 608,88 TL + Damga Vergisi şeklinde alınacaktır.  

Doğalgaz aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

Doğalgaz aboneliğini başlatmak için bazı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler şu şekildedir:

-Nüfus cüzdanı

-Mülk sahibiyse, tapu ya da yapı ruhsatı fotokopisi

-Kiracıysa, abone olabileceğine dair imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi

-Daha önce binanızda abonelik yapılmışsa, binanın tesisat numarası

Son Güncelleme: 29.12.2019 17:17
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