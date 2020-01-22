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Doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çekenler için İGDAŞ'tan kampanya

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından doğalgaz faturalarına yansıyan artış ve tüketim düzeyinin artmasına bağlı olarak taksit kampanyası başlatıldı. Doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çekenler için İGDAŞ'tan gelen kampanyada vatandaşlar doğalgaz faturalarını 13 banka aracılığı ile 31 Mayıs 2020'ye kadar taksitlendirerek ödeme imkanına sahip olacak.

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:04
Doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çekenler için İGDAŞ'tan kampanya

Türkiye genelinde birçok kişi doğalgaz faturalarının aşırı yüksek geliyor olmasından şikayetçi olurken, yaşanan bedel artışının karşısında vatandaşların mağdur durumda kalmamaları için İGDAŞ'tan bir kampanya ilan edildi. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen tarafından yapılan açıklamayla İstanbullu vatandaşlara müjdelenen kampanya ile taksitli fatura ödeme devribaşlayacak.13 bankanın da katılımıyla düzenlenen kampanyadan 31 Mayıs'a kadar faydalanmak mümkün olacak.

İGDAŞ Genel Müdürü Açıkladı

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'in açıklamaları gündeme geldi. Özmen, çevre dostu ve ekonomik bir yakıt altenatifi olarak doğal gazın tüm abonelere güvenle ulaştırıldığını ifade etti. Diğer yakıt türlerine kıyasla daha temiz ve çevreci olan doğal gazın İstanbul'da hava kirliliğini önleyen yönlerinin yanı sıra kullanım açısından da pratik olduğunun altını çizen Özmen, bir taksit kampanyası başlattıklarını ve fatura ödemekte güçlük çeken vatandaşların bu kampanyadan faydalanarak faturalarını mağdur duruma düşmeden ödeyebileceklerini ifade etti. 

Başvuruların www.igdas.istanbul adresinden yapılacağını da aktaran Özmen, bankalara yapılan başvurularda da detayların öğrenilebileceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:04
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