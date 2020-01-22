Doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çekenler için İGDAŞ'tan kampanya

Türkiye genelinde birçok kişi doğalgaz faturalarının aşırı yüksek geliyor olmasından şikayetçi olurken, yaşanan bedel artışının karşısında vatandaşların mağdur durumda kalmamaları için İGDAŞ'tan bir kampanya ilan edildi. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen tarafından yapılan açıklamayla İstanbullu vatandaşlara müjdelenen kampanya ile taksitli fatura ödeme devribaşlayacak.13 bankanın da katılımıyla düzenlenen kampanyadan 31 Mayıs'a kadar faydalanmak mümkün olacak.
İGDAŞ Genel Müdürü Açıkladı
Başvuruların www.igdas.istanbul adresinden yapılacağını da aktaran Özmen, bankalara yapılan başvurularda da detayların öğrenilebileceğini ifade etti.
Son Güncelleme: 22.01.2020 12:04