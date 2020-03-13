Doğalgaz tarife fiyatlarında yüzde 30 indirim beklentisi!

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, petrol fiyatlarını da etkiledi. Düşen petrol fiyatlarının ardından uzmanlar, ilerleyen aylarda doğal gazda da indirim yapılacağını konuşmakta. Yapılan indirimler doğal gaz faturalarına büyük ölçüde yansıyacaktır.

Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından doğal gaza da indirim bekleniyor. Doğal gaz fiyatlarına yüzde 30 indirim gelebilir bilgisi gündeme oturdu. En fazla 9 ay içerisinde doğal gaz tarifelerinde indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak olan indirimin Türkiye genelinde uzun dönemli gaz alımında, kontrat fiyatlarının yüzde 30 azalacağı tahmin edilmekte. Bu indirim metreküp bazında hesaplandığında, metreküp başına 180 dolar gibi bir indirim söz konusudur.

Petrol fiyatlarında düşüş

OPEC grubunun geçen hafta gerçekleştirdiği toplantının ardından petrol üretiminde ek kesinti kararının alınmamasıyla birlikte Suudi Arabistan’ın da ihraç edeceği ham petrol fiyatlarında indirim uygulamasıyla, petrol fiyatlarında düşüş büyük derecede oldu. Bu durumların ardından Brent petrolün fiyatı 31,27 dolar seviyelerine indi. Diğer taraftan Batı Teksas türü ham petrolün varili de 29,46 dolar seviyesine kadar geriledi.

Doğal gaz tarifelerine indirim gelebilir!

Uzmanlar petrol fiyatları ile ilgili olarak kısa ve orta vadede varillerin 50 doların altında seyredeceğini gözlemlediklerini belirtti. Bu durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün, petrole endeksli olan Doğal Gaz ve LNG fiyatlarının 6 ya da 9 ay içerisinde indirime gidebileceğini açıklandı.

Petrol fiyatlarında küresel talebin düşüşü, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarında önümüzdeki aylardan itibaren geçerli olmak üzere büyük bir düşüş bekleniyor. Doğal gaza gelecek indirimin Türkiye açısından önemli avantaj sağlaması beklenmekte. Türkiye’nin ithal ettiği doğal gaz Rusya, İran ve Azerbaycan’dan uzun vadeli kontratlar ile alınmaktadır. Bu üç ülkeden ithal edilen doğal gazın hesaplanmasında, belirli bir formül uygulanmaktadır. Bu uygulama ham petrol ve işlenmiş petrol ürünlerinde belirli yüzde oranlarına göre belirlenmekte ve 6 ya da 9 ay geriden gelerek etki yapmaktadır.

Türkiye’nin 2020 yılı ilk çeyreğinde uzun dönem kontrat ödeme yolu ile ithal ettiği gazın bin metreküpü 250 – 260 dolar seviyelerinde bulunduğu bilinmektedir. Petrol fiyatlarının devamlı olarak düşmesinin karşısında 2020 yılının dördüncü çeyreğinde söz konusu olan doğal gaz fiyatlarının üzerinden ortalama yüzde 30 indirim gelmesi beklenmektedir. Doğal gaz üzerinde beklenen yüzde 30 indirimin uygulanmasından sonra bin metreküp başına ödenecek olan tutar 180 dolar seviyelerine inecektir. Bu iniş de Türkiye genelindeki enerji faturalarında büyük bir indirim yaşanmasını gösterecektir.