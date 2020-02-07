Doğaya 2001 ekmek bırakan Erzurum halkından doğal afet ve felaket duası!

Erzurum'da 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği günümüzde halen devam ederken son olarak 13 Aralık tarihinde tekrar başlatıldı. kent genelinde çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası 17 Ocak Cuma günü 5 bin kişinin katıldığı Ulu Cami'de de okundu.

Hatimler sürdüğü günlerde Erzurum esnafı Din adamı ve esnaf olan Muhittin Olçun ile birlikte Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar içinbırakarak Türkiye'nin üzerindeki felaketler yok olsun diye dular edildi.

Din adamı Muhittin Olçun, "Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakmıştık. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların "def" olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik" diye konuşarak doğada yaşayan hayvanlara da sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek" ifadelerini kullandı.



