İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121906
ALTIN
301.887
DOLAR
5.9838
STERLİN
7.7443
EURO
6.5541

Doğaya 2001 ekmek bırakan Erzurum halkından doğal afet ve felaket duası!

Erzurum esnafı, Türkiye'de son günlerde yaşanılan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha tekrarlanmaması için doğaya 2001 ekmek bırakarak dular ettiler. Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlarının yemesi için bırakılan ekmeklerin kaza ve beladan korunması amacını taşıdığı belirtildi.

07 Şubat 2020 Cuma 12:20
Doğaya 2001 ekmek bırakan Erzurum halkından doğal afet ve felaket duası!

Erzurum'da 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği günümüzde halen devam ederken son olarak 13 Aralık tarihinde tekrar başlatıldı. kent genelinde  çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası 17 Ocak Cuma günü 5 bin kişinin katıldığı Ulu Cami'de de okundu.

Doğaya 2001 ekmek bıraktılar

Hatimler sürdüğü günlerde Erzurum esnafı Din adamı ve esnaf olan Muhittin Olçun ile birlikte Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için 2001 ekmek bırakarak Türkiye'nin üzerindeki felaketler yok olsun diye dular edildi.

Doğaya 2001 ekmek bıraktılar

Din adamı Muhittin Olçun, "Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakmıştık. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların "def" olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik" diye konuşarak doğada yaşayan hayvanlara da sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Doğaya 2001 ekmek bıraktılar
 

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPir Ali Baba Türbesi2001 EkmekFelaket Duası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine Bakanı Albayrak açıkladı; Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekiyor
Hazine Bakanı Albayrak açıkladı; Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekiyor
İstanbul'da İETT, metro ve metrobüs ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam!
İstanbul'da İETT, metro ve metrobüs ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam!
Bankacılık Kanunu değişiyor! AK Partili Vekiller yeni teklifi TBMM'ye sundu
Bankacılık Kanunu değişiyor! AK Partili Vekiller yeni teklifi TBMM'ye sundu
Banka hesabı olanlar dikkat! 10 yıl hareket görmeyen hesaplar zaman aşımına uğruyor
Banka hesabı olanlar dikkat! 10 yıl hareket görmeyen hesaplar zaman aşımına uğruyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından asgari ücret ile ilgili açıklama
Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!
Bakan Albayrak'tan 5 yıl vadeli faizsiz 50 bin TL'ye kadar kredi müjdesi!

Popüler Haberler

Instagram’dan web sitesine ziyaretçi çekmek için kullanılabilecek yöntemler
Kimler Doğum Parası Alabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir? 2020 Doğum Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Zabit katibi maaşları ne kadardır? 2020 zabıt katibi maaş miktarları
KYK yurtlarından izin nasıl alınır? KYK izin hakkı kaç gündür?
Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşamınız için neler söylüyor?
Elektrik fatura desteği ödemeleri nasıl alınır? Devletten dar gelirliye fatura desteği başlıyor
Soğan suyu kürü zayıflatır mı? Soğan suyu kürü nasıl yapılır? Soğan suyunun faydaları
Kanalların yayın akışları 7 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK çalışma saatleri 2020 SGK büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 SGK mesai saatleri
2020 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Çocuk dizisi bitti mi, ne zaman final yapıyor? Çocuk neden yok?
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için çeşitli püf noktaları
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Vibrometre nedir, ne işe yarar? Vibrometre depremde ne işe yarar?
2020 Banka çalışanı maaşları ne kadar? 2020 Bankacı maaş miktarları
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Evde akvaryum balığı üreterek nasıl para kazanılır? hangi balıklar tercih edilmelidir?
Xenon far nedir? Xenon far yasak mıdır, cezası var mıdır? Xenon far muayeneden vizeden geçer mi?
Annelik Suçu dizisi ne zaman yayınlanacak? Annelik Suçu dizisi konusu ve oyuncuları
Zümrüdüanka Saniye Arsoy kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.