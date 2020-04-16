Dolar durmuyor! Kritik seviye 6.90 lira aşıldı!

Dünyada yaşana küresel çaplı korona virüs krizi ve buna bağlı olarak gelen olumsuz haberler ile birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor.Hafta başında 6,8 lira olan dolar Ağustos 2018 tarihinden sonraki en yüksek seviyelerini gördü ve 6.90 lirayı geçti.

Dünya’nın aktardığı habere göre analistler, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performanslardan birini sergileyen Türk Lirası’nda satış baskısının henüz Amerikan Merkez Bankası (Fed), IMF veya başka bir uluslararası kurum ile swap hattının açılmamış olmasına bağlıyor.

Dış finansman tarafında TL’nin istediği desteği henüz bulamamış olması doların rekor değerlere çıkmasına neden oluyor.

Gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.694,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti.