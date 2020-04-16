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Dolar durmuyor! Kritik seviye 6.90 lira aşıldı!

Hafta başında 6.8 tl civarında olan dolar küresel çapta yaşanan korona virüs krizi ve yurt dışından gelen olumsuz haberler ile birlikte 6,90 lira'yı geçti.

16 Nisan 2020 Perşembe 01:36
Dolar durmuyor! Kritik seviye 6.90 lira aşıldı!

Dünyada yaşana küresel çaplı korona virüs krizi ve buna bağlı olarak gelen olumsuz haberler ile birlikte döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürüyor.Hafta başında 6,8 lira olan dolar Ağustos 2018 tarihinden sonraki en yüksek seviyelerini gördü ve 6.90 lirayı geçti.

Dünya’nın aktardığı habere göre analistler, son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performanslardan birini sergileyen Türk Lirası’nda satış baskısının henüz Amerikan Merkez Bankası (Fed), IMF veya başka bir uluslararası kurum ile swap hattının açılmamış olmasına bağlıyor.

Dış finansman tarafında TL’nin istediği desteği henüz bulamamış olması doların rekor değerlere çıkmasına neden oluyor.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Gün içinde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.694,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 16.04.2020 01:49
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DolarDolar Kaç Tl
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