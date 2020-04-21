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Dolar güne yukarı yönlü hareketle başlayarak 6.95 seviyelerine yükseldi

21 Nisan salı gününe yukarı yönlü hareket gösteren Dolar/TL, 6,90 seviyesinin üzerinde güne başladı. Piyasalarda Dolar/TL, 6.95 seviyelerinde işlem görüyor.

21 Nisan 2020 Salı 10:16
Dolar güne yukarı yönlü hareketle başlayarak 6.95 seviyelerine yükseldi

Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs tedbirlerini gevşetme konuşmaları ve yine ABD'de ham petyrol fiyatlarının dip fiyat göremesiyle birlikte Dolar/TL, 21 Nisan gününe yukarı yönde hareket ederek başladı. Özellikle virüs salgınındaki gelişmelerin odağından olan Dolar/TL, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başlamıştı. Bugün ise piyasalarda 6.95 seviyelerind eişlem görüyor. Euro/TL ise 7,53'te yer alıyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken, analistler; ABD petrolünde haziran kontratlarının önemli olduğunu belirterek küresel salgının ardından dünyanın normale dönme hızını ile petrol fiyatlarının geleceğinin belirleyeceği görüşünü savunuyorlar.

Türkiye'de Merkez Bankasının faiz kararı yarın açıklanma kararı sonrasında Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluşurken ankete katılan 20 ekonomistten 4'ü faizde değişiklik bekledi, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi olabileceğini belirttiler.
 

Son Güncelleme: 21.04.2020 10:17
Anahtar Kelimeler:
Dolar FiyatıDolar Kuru21 Nisan
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