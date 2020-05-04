Dolar ve altında son durum! 4 Mayıs dolar kuru ve çeyrek altın fiyatları

4 Mayıs Pazartesi gününe yukarı yönlü bir hareketlilikle başlayan altın gram fiyatı 383,93 liradan işlem görüyor. Serbest piyasalarda çeyrek altın 630 liradan, Cumhuriyet altınının ise 2.515 liradan satılıyor.

Ons altın 1.700,07 dolar seviyelerinde yer alırken, Cumhuriyet altını 2,516,50 TL'den alıcı buluyor. Altın piyaasasında yarım Altın 1,260 TL'den işlem gördüğü ve Reşat Altınında 2,549 TL alıcı bulduğu belirtildi.

"22 Ayar Altın 537 TL, 18 ayar Altın 230 TL, 14 Ayar altın 247 TL"

Dolar kuru ise geçtiğimiz hafta boyunca 7 liranın altında seyretmiş fakat 1 Mayıs günü düşük hacimli piyasada yükselme gvöstererek 7.02'yi görmüştü. 7.00 teknik bir direnç seviyesi olarak öne çıkmayan bu kurun kararsız seyri piyasalarda nnemli bir psikolojik seviye oluşturdu.

Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyelerinde olan dolar/TL, yeni haftaya 7 liranın üzerinde başlayarak şu anlarda kur 7,01 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7,66 seviyelerinde yer alıyor.

Dünya piyasalarında koronavirüse bağlı gelişmeler takip edilirken, Türkiye genelinde bugün açıklanan enflasyon verileri takip edilecek.