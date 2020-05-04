İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98842
ALTIN
386.055
DOLAR
7.0401
STERLİN
8.7489
EURO
7.6714

Dolar ve altında son durum! 4 Mayıs dolar kuru ve çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yapan altın yeni haftaya yukarı yönlü bir hareketlilikle başlarken, 7 TL'nin üzerine çıkan dolar kuru hareketleri ise aynı şekilde yukarı yönlü olarak devam ediyor. işte 4 Mayıs Pazartesi dolar kuru ve altın fiyatları..

04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:58
Dolar ve altında son durum! 4 Mayıs dolar kuru ve çeyrek altın fiyatları

4 Mayıs Pazartesi gününe yukarı yönlü bir hareketlilikle başlayan altın gram fiyatı 383,93 liradan işlem görüyor. Serbest piyasalarda çeyrek altın 630 liradan, Cumhuriyet altınının ise 2.515 liradan satılıyor.

Ons altın 1.700,07 dolar seviyelerinde yer alırken, Cumhuriyet altını 2,516,50 TL'den alıcı buluyor. Altın piyaasasında yarım Altın 1,260 TL'den işlem gördüğü ve Reşat Altınında 2,549 TL alıcı bulduğu belirtildi.

"22 Ayar Altın 537 TL, 18 ayar Altın 230 TL, 14 Ayar altın 247 TL"

DOLAR KRİTİK SEVİYEDE!

Dolar kuru ise geçtiğimiz hafta boyunca 7 liranın altında seyretmiş fakat 1 Mayıs günü düşük hacimli piyasada yükselme gvöstererek 7.02'yi görmüştü. 7.00 teknik bir direnç seviyesi olarak öne çıkmayan bu kurun kararsız seyri piyasalarda nnemli bir psikolojik seviye oluşturdu.

Nisan ayının son haftasında 7,00 seviyelerinde olan dolar/TL, yeni haftaya 7 liranın üzerinde başlayarak şu anlarda kur 7,01 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7,66 seviyelerinde yer alıyor.

Dünya piyasalarında koronavirüse bağlı gelişmeler takip edilirken, Türkiye genelinde bugün açıklanan enflasyon verileri takip edilecek. 

Anahtar Kelimeler:
Altın FiyatlarıDolar Kuruçeyrek Altın4 MayısYarım Altın Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı
Akaryakıtta çifte zam! Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam yapıldı
Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı
Özel bankalar kredi için direniyor! Bakanlık inceleme başlattı
Mayıs 2020 kira ücretlerinde yapılacak zam oranları belirlendi
Mayıs 2020 kira ücretlerinde yapılacak zam oranları belirlendi
Nisan ayı enflasyon artış oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon artış oranı belli oldu
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!

Popüler Haberler

İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Ramazan bayramına özel düşük faizli kredi veren bankalar
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni sezon başlama tarihi
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
Haluk Levent Ahbap Derneği yardım talebi iletişim ve başvuru
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Ramazan’da 1GB ücretsiz hediye internet kullanımı
SSK hizmet dökümü isim ile sorgulama nasıl yapılır? SSK hizmet dökümü sorgulama işlemleri
Bir Ayrılamayız şarkısına nasıl katılırım? Biz Ayrılamayız molped reklamı
Netflix Türk dizisi Aşk 101 dizisinin konusu ne? Aşk 101 oyuncuları konusu ve fragmanı
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?
TRT1 Uzaktan Erişim yarışması Whatsapp başvuru ve iletişim numarası
Zoom açılmıyor, kapanıyor nasıl açılır? Zoom kapanma sorunu
iOS 13.5 Beta ile virüs takibi ve maske değişikliği özellikleri
Fakirlik belgesi nereden alınır? Fakirlik belgesi ne için ve nerelerde kullanılır?
Berber, kuaförler, AVM'ler , güzellik merkezleri ve diğer işletmeler ne zaman açılacak?
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman hizmete açılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.