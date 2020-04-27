Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar sağlık kredisini onayladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında salgınla mücadeleye destek için Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarındaki kredinin onaylandığını duyurdu. 24 Nisan tarihinde onaylanan kredi iki bileşenden oluşuyor.

Alınan kararla ilgili Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Dünya Bankası Acil Kovid-19 Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kredi 10.5 yıl vadeye uzatılmış ve 5 yılı geri ödemesiz olarak Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) olarak sağlanacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu finansman Türkiye’nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek koronavirüsü salgınının potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir” diye konuşurken diğer taraftan Dünya Bankasının önümüzdeki dönemde küresel sağlık sorununun etkilerini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedeflediği de belirtildi.

KREDİ NEREDE KULLANILACAK?

Dünya Bankasının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada söz konusu onayı verilmiş olan sağlık kredisinin tıbbi cihaz, malzeme ve eğitim hizmetlerinin sağlanması, test ve takip sistemlerinin güçlendirilmesi, yoğun bakım hizmetleri ve virüse karşı bilgilendirme faaliyetleri için kullanılacak. Kredinin 2 milyon dolarlık kısmı ise projeler için gereken insan kaynakları ve idari kaynakları desteklenmesi için kullanılacak.