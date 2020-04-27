Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar sağlık kredisini onayladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında salgınla mücadeleye destek için Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarındaki kredinin onaylandığını duyurdu. 24 Nisan tarihinde onaylanan kredi iki bileşenden oluşuyor.
Alınan kararla ilgili Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Dünya Bankası Acil Kovid-19 Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturmaktadır” ifadesi kullanıldı.
KREDİ NEREDE KULLANILACAK?
Dünya Bankasının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada söz konusu onayı verilmiş olan sağlık kredisinin tıbbi cihaz, malzeme ve eğitim hizmetlerinin sağlanması, test ve takip sistemlerinin güçlendirilmesi, yoğun bakım hizmetleri ve virüse karşı bilgilendirme faaliyetleri için kullanılacak. Kredinin 2 milyon dolarlık kısmı ise projeler için gereken insan kaynakları ve idari kaynakları desteklenmesi için kullanılacak.