Dünya üzerinde çay satışları düştü! Lipton hisseleri satılıyor

Hollanda merkezli olan Unilever şirketi dünya genelinde en büyük çay şirketlerinden biri. Şirket, siyah çay satışlarının düşmesi ve popülerliğinin azalmasını gerekçe göstererek ürettiği Lipton ve Pucca markalarını satışa çıkaracağı öğrenildi. Unilever yönetimine göre, çay bölümünü kahve üretiminden daha az bir büyüme gösteriyor.
Şirketin bu karar doğrultusunda başlatacağı satışlarda potansiyel alıcılar ‘Jacobs Douwe Egberts’, ‘Coca-Cola’, ‘Nestle’ gibi gruplar öne çıkmasından dolayı Unilever firmasına ait çay markalarının büyük ve stabil olarak üretim yapması nedeniyle özel sermaye yatırım firmalarının da ilgi duyabilecği bekleniliyor.