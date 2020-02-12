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Dünya üzerinde çay satışları düştü! Lipton hisseleri satılıyor

Dünyanın en büyük çay şirketlerinden biri olan Unilever, çay satışlarının düşük olduğunu öne sürerek Lipton ve Pucca çay markalarını satışa çıkarmayı planlıyor. Şirket çay markaları için 6 milyar euro isteyeceği belirtiliyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 11:23
Dünya üzerinde çay satışları düştü! Lipton hisseleri satılıyor

Hollanda merkezli olan Unilever şirketi  dünya genelinde en büyük çay şirketlerinden biri. Şirket, siyah çay satışlarının düşmesi ve popülerliğinin azalmasını gerekçe göstererek ürettiği Lipton ve Pucca markalarını satışa çıkaracağı öğrenildi. Unilever yönetimine göre, çay bölümünü kahve üretiminden daha az bir büyüme gösteriyor.

Şirket, hissedarlara yüzde 3 ile yüzde 5 arasıbir  büyüme vaad edildiğini ve son raporlara göre bu gerçek büyüme oranının yıllık yüzde 1 - yüzde 2 arası olduğu ortaya çıktığını belirtti. Söz konusu çay markalarının ise hisselerinin ortalama 6 milyar euroya satılması düşünülüyor.

Şirketin bu karar doğrultusunda başlatacağı satışlarda potansiyel alıcılar ‘Jacobs Douwe Egberts’, ‘Coca-Cola’, ‘Nestle’ gibi gruplar öne çıkmasından dolayı Unilever firmasına ait çay markalarının büyük ve stabil olarak üretim yapması nedeniyle özel sermaye yatırım firmalarının da ilgi duyabilecği bekleniliyor.

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PuccaHisse SatışıUnileverLipton
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