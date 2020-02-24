Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret 1.1 milyar dolara satıldı

2019 senesinde senelik satışı 7 milyar dolara ulaşan ve ekonomik kriz yaşayan Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın hisseleri aynı dönem içinde %29 dolaylarında düşüş yaşadı. Bu düşüşün ardından şirket yetkilileri çareyi satış yoluna gitmekte buldu.
Dünya kapsamında zincirleri olan ve Victoria’s Secret’ın da sahibi olan Limited Brands firması, yaptığı açıklamalarında şirketin kalan %45’lik hissesi ile genç-yetişkin odaklı üretimlerin yapılacağını ifade etti.
Senelik satışı 2019 senesinde 7 milyar dolara ulaşan Victoria’s Secret’ın hisseleri son dönem içinde %29 seviyesinde düşünce hisse satışı kaçınılmaz oldu. 2015 senesinde 20 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin değeri bu dönemlerde 6 milyar dolara kadar indi.