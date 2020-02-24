Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret 1.1 milyar dolara satıldı

2019 senesinde senelik satışı 7 milyar dolara ulaşan ve ekonomik kriz yaşayan Dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın hisseleri aynı dönem içinde %29 dolaylarında düşüş yaşadı. Bu düşüşün ardından şirket yetkilileri çareyi satış yoluna gitmekte buldu.

Amerikalı perakende şirketi Limited Brands, Victoria’s Secret’ın 1.1 milyar dolar değerindeki %55’lik hissesini Sycamore Partners’a sattı. Satış haberi çok kısa bir süre içinde tüm dünyaya yayıldı.

Dünya kapsamında zincirleri olan ve Victoria’s Secret’ın da sahibi olan Limited Brands firması, yaptığı açıklamalarında şirketin kalan %45’lik hissesi ile genç-yetişkin odaklı üretimlerin yapılacağını ifade etti.

Senelik satışı 2019 senesinde 7 milyar dolara ulaşan Victoria’s Secret’ın hisseleri son dönem içinde %29 seviyesinde düşünce hisse satışı kaçınılmaz oldu. 2015 senesinde 20 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin değeri bu dönemlerde 6 milyar dolara kadar indi.