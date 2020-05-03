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Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem

Türk Bilim insanları, petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir yöntemle yeraltı sularına bakarak orada petrol veya gaz olup olmadığı anlayabiliyorlar. Dünya'da bir ilk olma özelliğini taşıyan bu uygulamayı ise Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Karataş, anlattı.

03 Mayıs 2020 Pazar 15:37
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem

Türkiye'de bilindiği üzere Doğu Akdeniz, Karadeniz ve diğer bölgelerde yürütülen çalışmalarla birlikte petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken yine Türk Bilim insanlarından çığır açacak yeni bir yöntem uygulamaya sunuldu.  Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Karataş'ın detaylarını paylaştığı bu yeni yöntemde yer altı sularındaki toplam petrol hidrokarbonlarına bakılarak bölgede petrol veya gaz olup olmadığını anlaşılıyor. Uygulama ayrıca dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Doç. Dr. Atilla Karataş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede belirli kriterlere göre seçilen alanlarda buluna yer altı sularındaki toplam petrol hidrokarbonlarına (TPH) bakılarak bölgede petrol yada gaz olup olmadığının kontrolünü sağladıklarını belirterek "Yer altına inip oradan jeokimya için analiz materyali almaktansa zaten kendiliğinden yüzeye çıkan kaynak sularını değerlendirmek için çalıştık ve analizlerimizi kaynak suları üzerinde yoğunlaştırmaya gayret ettik." diye konuştu.

Türkiye genelinde petrol aramada sismik yöntemlerin daha fazla kullanıldığını fakat bu yöntemin rezervuara hedef olmasından dolayı sondaj yapılmadan söz konusu bölgede hidrokarbon olup olmadığının tespit edilemediğini ve bunun da oldukça maliyetli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Karataş, "Bu yöntemle çok başarılı sonuçlar alamadığımız belli oluyor. Üzülerek söyleyeyim ki sismik yöntemlere tespit edilen rezervuarlar, şimdiye kadar Türkiye'de doğal gaz veya petrole ulaşmanın önünü açmamış. Biz yer altından haber almak zorundayız ki orada ne olduğunu bilelim ve bu kaynağa ulaşalım." dedi.

Türkiye'de bulunan hidrokarbon sahalarının dünyanın başka bölgelerindeki sahalara bir çok benzemediğini vurgulayanDoç. Dr. Atilla Karataş, yeni uygulama yöntemi ile ilgili şunları kaydetti:
 
"Bu nedenle bizim yeni bir yönteme ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Belirli kriterlere göre seçtiğimiz alanlarda yer altı sularındaki TPH'ye bakarak orada petrol veya gaz olup olmadığını anlayabiliyoruz. Yer altına inip oradan jeokimya için analiz materyali almaktansa zaten kendiliğinden yüzeye çıkan kaynak sularını değerlendirmek için çalıştık ve analizlerimizi kaynak suları üzerinde yoğunlaştırmaya gayret ettik. Genel hatlarıyla paleocoğrafyasından tutun, yapısal durumuna jeolojik ve tektonik özelliklerine varıncaya kadar çalışılabilecek sahaları belirledikten sonra arazide tetkik ve numune alımı için çalışmalara başladık...Bu yöntem, Türkiye'de su kaynakları üzerinde yapılan bir uygulamadır. Petrol ile birlikte çıkan suların doğaya salıverilmeden önce Türkiye Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre belirli sınır değerin altına indirilmesi lazımdır. TPH analizi, çevre mühendisliği alanında zaten uygulanan bir analizdir. Biz bunu ters yönden denedik yani petrolden arındırdıktan sonra doğaya geri gönderilecek rezervuar suyundan ziyade, yüzeye kendiliğinden çıkan doğal kaynak suları içinde ne kadar petrol veya petrol türevleri olduğuna baktık."

İstanbul Teknik Üniversitesininde (İTÜ) destek verdiği çalışmalarda belirlenen sahalardaki su örneklerinde hidrokarbon türevlerine rastlandığını ifade eden Karataş, şöyle devam etti:
 
"Her saha için 25-30 civarında numuneyi değerlendirdik. Bir veya iki numune dışında sularda TPH oranının sınır değerin en az iki kat üzerinde olduğunu tespit ettik. Alınan numuneler uluslararası akreditasyonu olan laboratuvarlarda çalışıldı. Problemli bir sonuç elde etmemek için üç farklı laboratuvarı kullandık. Analizleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Amerika merkezli uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvar ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı laboratuvarında yaptırdık."

Anahtar Kelimeler:
PetrolDoğal GazYer Altı SuyuMarmara üniversitesiPetrol Arama
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