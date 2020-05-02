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Düşük faizli KOBİ ve esnaf destek kredisi sağlayan bankalar hangileri?

Düşük faizli esnaf kredileri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok esnaf, Düşük faizli KOBİ ve Esnaf destek kredisi sağlayan bankalar hangileridir? sorusunu araştırıyor. İşte düşük faizli esnaf kredisi sağlayan bankalar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:00
Düşük faizli KOBİ ve esnaf destek kredisi sağlayan bankalar hangileri?

Esnaflara kredi sağlayacağını açıklayan bankalar merak edilmeye devam ediyor. Uygun faizlerden ve Covid-19 sürecinde ettiği zararları bir nebze olsun rahatlatmak isteyen pek çok esnaf araştırmalarına başladı. Aynı zamanda esnafa destek sağlayacak bankalar faizsiz kredilerini de duyurunca pek çok esnaf faizsiz esnaf kredisi şartlarını araştırmaya başladı.

Faiz indirimlerinin sürekli yapılıyor olması bankalar tarafından yeni kampanyalarını ve vatandaşlara destek paketlerini duyurmalarına neden oluyor. Düşük faiz veya sıfır faiz seçenekleri ile esnafa, çiftçiye ve sektörü ne olursa olsun tüm vatandaşlara destek sağlayan bankaların yeni duyurdukları kampanyalar ve paketler ise intenette sık sık araştırılıyor.

Uygun faizli esnaf kredisi imkanı sunan bankalar hangileridir?

Esnaf kredisi, faiz indirimleri sonrasında belki de en fazla araştırılan krediler arasında yerini almıştır. Esnaf kredisi veren bankalar ise yaptığı kampanyalar ve paketler ile araştırıldığı gibi sürekli takip ediliyor. Uygun faizli esnaf kredisi veren bankalar ise,

  • Halkbank
  • Denizbank
  • Albaraka Türk
  • Vakıfbank

Kobi esnaf kredi başvurusu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Kobi esnaf kredisi için diğer kredilerden farklı belgeler istenmektedir. Bunlar,

  • İşletmeye Ait imza Öneği
  • Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Ticaret Sicil gazetesi
  • Vergi levhası
  • İşletmenin bilanço ve gelir tablosu,
  • Şirkete ve şirketin ortaklarına ait mal varlığı dökümü

Kobi destek kredisinden kimler faydalanabilir?

Kobi destek kredisinden faydalanabilmek için aranan ilk şart bir işletme sahibi olmanızdır. Bilinmesi gereken şartlar ise,

  • KOSGEB uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikasına sahip olmanız gerekir,
  • Kobi’ye ait tüm özellikleri taşınmanız gerekir,
  • Kredi notunuzun yüksek olması ve siciliniz temiz olması önemli unsurlar arasında bulunmaktadır.
  • İşletme sahibi olmanız ile birlikte KOSGEB’in destek verdiği sektörlerden birinde çalışmanız gerekir,
  • 18 yaşını doldurmanız doğrultusunda Kobi esnaf kredi fırsatından yararlanma fırsatını bulabilirsiniz.

Kobi destek kredisi veren bankalar hangileridir?

  • Denizbank
  • QNB Finansbank
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Garanti Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • Akbank
  • Yapı Kredi Bankası
  • Türkiye Halk Bankası
  • Türkiye Vakıflar Bankası
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • ING Bank
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Şekerbank
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası

Bankaları kredi imkanı sağlamaktadır.

 

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 22:00
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