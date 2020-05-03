Düşük kredi notu en kolay nasıl düzeltilir?

Kredi kullanımları için içerisinde bulunduğumuz bu günlerde sıklıkla yapılan kampanyalar ile birlikte vatandaşlar kredi notu konusu ile karşılaşmakta. Hemen hemen her banka, müşterisinin yüksek kredi notu bulunması halinde o kişiye birçok avantajlı paketler sağlamakta. Diğer bir taraftan kötü bir kredi notu sahibi olan kişiler ise kredi verilmemekte. Kredi notu düşük olan kişilerin, kredi notlarını nasıl yükselteceği hakkındaki tüm bilgiler yazımızın içeriğinde bulunmakta.

Düşük kredi notu nasıl düzeltilir? Kredi puanını etkileyen faktörler

Kredi çekmek için bankaya başvuran vatandaşların önüne ilk olarak kredi notu konusu çıkmakta.

Kredi notu yüksek olması durumunda banka tarafından uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatları sunulmakta. Kredi puanının yüksek veya orta seviyelerde bulunan vatandaşlara özel olarak yüksek faiz oranlarının olmasına rağmen müşteriler kredilerini düşük faiz oranıyla alabilmekte.

Kredi puanını etkileyen faktörler

Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ödeme Alışkanlıkları %30

Mevcut Hesap ve Borç Durumu %25

Yeni Kredi Açılışları %20

Kredi Kullanım Yoğunluğu %15

Diğer unsurlar Kredi Notu %10

Kredi notu nasıl yükseltilir?

Kredi puanı eskiden herhangi bir işlemin sonucunda ödemelerin gerçekleşmemesi veya geciktirilmesi sonucunda düşmektedir. Kredi notunun hesaplanma süresinde hangi aşamalar göz önünde bulundurulduğu ise şu şekilde;

Kredi notunun yükseltilmesi için bulunan ödeme işlemlerinin gününde ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ödemelerin son ödeme tarihinden geç bir tarihte yapılması, findeks kredi notu’nu olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ilkidir. Kredi puanında bununla birlikte göz önünde bulundurulması gereken diğer konu ise kredi kullanan ve ödemelerini düzenli bir biçimde gerçekleştiren kişinin kredi puanı, hiç kredi çekmemiş kişiye göre yüksektir.

Kredi notunun artması hakkındaki sürede vatandaşların bilmesi gereken bir diğer nokta, kredi puanı hızlı bir şekilde yükseltilmez. Ödeme işlemlerinin gününde ödenmesinin ardından uzun bir süre bu şekilde gitmesi gerekir.

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