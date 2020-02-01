İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119140
ALTIN
304.420
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8810
EURO
6.6232

E-Devlet e-haciz sorgulama nasıl yapılır?

Kendilerine haciz uygulanan kişiler sorgulamalarını online olarak yapabiliyor. E-devlet e-haciz sorgulama nasıl yapılır, E-haciz sorgulaması E-devlet üzerinden birkaç adımda yapılmaktadır.

01 Şubat 2020 Cumartesi 10:23
E-Devlet e-haciz sorgulama nasıl yapılır?

e-Haciz sorgulaması banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz işlemlerini öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bölümüne girerek e-haciz sorgulaması yapılabilmektedir. E-haciz sorgulaması ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

E-Haciz Nedir?

E-haciz elektronik haciz anlamına gelmektedir. Devlete günü geçmiş borçları olan kişilere elektronik haciz uygulanmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar da e-haciz sistemini kullanmaktadır.

E-haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Haciz konulan kişilere haber verilmeden yapılmaktadır. Ancak vergi mükellefleri ya da hesabına haciz uygulanan kişiler haciz işleminden önde haberdar edilir. Kişilere intenet üzerinden e posta yoluyla tebligat gönderilir. Sisteme verilen cep telefonu ve e-posta adresinden tebligat gönderilir. Bu tebligatlar 15 gün içerisinde okunmalıdır.

E-haciz sorgulama tam burada işe yarayan bir işlemdir. Sorgulama yaparken tebligatlara da bakılabilmektedir.

E-haciz Sorgulama

E-haciz sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sorgulama yapmak için ilk olarak E-devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giren kişiler arama bölümüne “Banka Hesapları” yazılmalıdır. Açılan ekrandan “Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama” seçeneğine tıklanmalıdır.

Daha sonra açılan ekrandan “Uygulamaya Git” seçeneği seçilmelidir ve ardından GİB.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Açılan ekrandan iki farklı seçenek karşımıza çıkacak. Tedbir amaçlı olarak iki seçeneğin de sorgulaması yapılabilir.

 https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-banka-hesaplarina-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama adresine giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

E-Haciz Neden Gelir?

E-haciz genel olarak vergi borçlarından dolayı gelmektedir. Ayrıca vergi dairesi ya da SGK borçlarının ödenmemesi halinde banka hesaplarına haciz yapılmaktadır. Vergi dairesi ve SGK’dan gelen hacizler şunlardır:

- Trafik cezası borçları

- Motorlu taşıt vergisi borçları

- Kira gelir vergisine bağlı borçlar

- Maliye borçları

- SGK Prim Borçları

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

e-haciz banka hesaplarına bloke uygulanarak yapılmaktadır. Haciz işleminin ardından banka hesabından herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Haciz yapan şirket ve kurumlar hesaplarına bloke koyabiliyor.

Haciz işleminin kaldırılması için borcun kesinlikle ödenmesi gerekmektedir. Borcu ödeyemeyen kişilerin hacizleri kaldırılmamaktadır. Ancak haciz uygulayan kurumlarla anlaşma yapılırsa ödemelerde taksitler yapılabiliyor. Hesaplardaki bloke borcun tamamının ödenmesinin ardından kaldırılıyor.

Son Güncelleme: 01.02.2020 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Noterde güvenli ödeme sistemi yarından itibaren başlıyor
Noterde güvenli ödeme sistemi yarından itibaren başlıyor
BDDK verilerine göre, milyoner sayılarında inanılmaz yükseliş!
BDDK verilerine göre, milyoner sayılarında inanılmaz yükseliş!
Kara listeye giren kişilerin kredi çekebilmesi için yapılması gerekenler!
Kara listeye giren kişilerin kredi çekebilmesi için yapılması gerekenler!
Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme
Kredi kartı ile internet vergi dairesi üzerinden sgk prim borcu ödeme
Kredi borcu teniden yapılandırma işlemleri nelerdir? Banka kredi borcu yapılandırma
Kredi borcu teniden yapılandırma işlemleri nelerdir? Banka kredi borcu yapılandırma
Kilosu bin liradan satılan Anzer Balına ön sipariş yağıyor
Kilosu bin liradan satılan Anzer Balına ön sipariş yağıyor

Popüler Haberler

Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
20 Yıl vadeli konut kredisi veren bankalar
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar listesi
Ziraat Bankası tc kimlik no ile destekleme ödemeleri sorgulama
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
Kanalların yayın akışları 2 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
65 yaş ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 65 Yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı alma başvuru şartları ve işlemleri
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
Halk bankası emeklilik ikramiyeleri ne zaman yatar?
Eşi vefat eden kadınlar için 500 TL devlet yardımı
Dopamin orucu nedir? Dopamin orucunun amacı ne, işe yarıyor mu?
İzmirim kart bakiye sorgulama ve Online TL yükleme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.