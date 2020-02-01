E-Devlet e-haciz sorgulama nasıl yapılır?

e-Haciz sorgulaması banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz işlemlerini öğrenmek amacıyla yapılmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bölümüne girerek e-haciz sorgulaması yapılabilmektedir. E-haciz sorgulaması ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

E-Haciz Nedir?

E-haciz elektronik haciz anlamına gelmektedir. Devlete günü geçmiş borçları olan kişilere elektronik haciz uygulanmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar da e-haciz sistemini kullanmaktadır.

E-haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Haciz konulan kişilere haber verilmeden yapılmaktadır. Ancak vergi mükellefleri ya da hesabına haciz uygulanan kişiler haciz işleminden önde haberdar edilir. Kişilere intenet üzerinden e posta yoluyla tebligat gönderilir. Sisteme verilen cep telefonu ve e-posta adresinden tebligat gönderilir. Bu tebligatlar 15 gün içerisinde okunmalıdır.

E-haciz sorgulama tam burada işe yarayan bir işlemdir. Sorgulama yaparken tebligatlara da bakılabilmektedir.

E-haciz Sorgulama

E-haciz sorgulaması e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sorgulama yapmak için ilk olarak E-devlet sistemine giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giren kişiler arama bölümüne “Banka Hesapları” yazılmalıdır. Açılan ekrandan “Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama” seçeneğine tıklanmalıdır.

Daha sonra açılan ekrandan “Uygulamaya Git” seçeneği seçilmelidir ve ardından GİB.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Açılan ekrandan iki farklı seçenek karşımıza çıkacak. Tedbir amaçlı olarak iki seçeneğin de sorgulaması yapılabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-banka-hesaplarina-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama adresine giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

E-Haciz Neden Gelir?

E-haciz genel olarak vergi borçlarından dolayı gelmektedir. Ayrıca vergi dairesi ya da SGK borçlarının ödenmemesi halinde banka hesaplarına haciz yapılmaktadır. Vergi dairesi ve SGK’dan gelen hacizler şunlardır:

- Trafik cezası borçları

- Motorlu taşıt vergisi borçları

- Kira gelir vergisine bağlı borçlar

- Maliye borçları

- SGK Prim Borçları

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

e-haciz banka hesaplarına bloke uygulanarak yapılmaktadır. Haciz işleminin ardından banka hesabından herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Haciz yapan şirket ve kurumlar hesaplarına bloke koyabiliyor.

Haciz işleminin kaldırılması için borcun kesinlikle ödenmesi gerekmektedir. Borcu ödeyemeyen kişilerin hacizleri kaldırılmamaktadır. Ancak haciz uygulayan kurumlarla anlaşma yapılırsa ödemelerde taksitler yapılabiliyor. Hesaplardaki bloke borcun tamamının ödenmesinin ardından kaldırılıyor.