E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?

Koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde market ve Pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi ile birlikte Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın da talimatıyla PTT ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı. EpttAVM üzerinden yapılan başvurular yoğunlaşınca siste de oluşan sıkıntılar yüzünden başvuruların e-devlet üzerinden de yapılacağı duyuruldu. Alternatif bir çözüm olan E-Devlet üzerinden yapılacak olan ePttAVM maske başvuruları nasıl yapılır ve ücretsiz maske nasıl alınır?

T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı almış oldukları ortak karar doğrultusunda ePttAVM üzerinden 20-65 yaş arasında vatandaşlara ücretsiz maske temini ile ilgili sağlıklı bir hizmet alınabilmesi amacıyla başvuruların ve dağıtımların E-Devlet üzerinden yapılması öncesinde sağlıklı bir hizmet alınabilmesi amacıyla başvuruların ve dağıtımların E-Devlet üzerinden yapılması öncesinde ePttAVM konuyla ilgili bir duyuru yayınlamıştı.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

E-Devlet üzerinden başvuru formunu dolduran her vatandaş, 5 Adet 3 Katlı Cerrahi Maske temin edebilecek ve karşılığında hiçbir bedel ödemeyecek.

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