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E-Haciz nasıl kaldırılır? Banka e-haciz kaldırma işlemleri

İnternet teknolojinin gelişmesiyle birçok kurum elektronik uygulamaları kullanmaya başladı. Bu uygulamalardan biri de e-haciz uygulamasıdır. Peki e-haciz nasıl kaldırılır? İşte banka e-haciz kaldırma işlemleri ve e-haciz hakkında bilinmesi gerekenler.

14 Şubat 2020 Cuma 21:09
E-Haciz nasıl kaldırılır? Banka e-haciz kaldırma işlemleri

Gelişen teknolojiyle birlikte birçok kurum elektronik hizmet vermeye başladı. 2019 yılında sorulan soruların başında da e-haciz işlemleri geliyor. 2019 yılında Vergi daireleri SGK müdürlükleri e-haciz işlemini hayata geçirdi. Vatandaşların aklında ise e-haciz nasıl kalkar sorusu var. E-haciz yalnızca banka hesapları değil araçlara ve tapulara da uygulanmaktadır. Bu haciz işlemleri e-devlet sistemi üzerinden görülmektedir.

E-haciz nedir?

Elektronik haciz daha çok kamu kurumlarındaki borçları kapsamaktadır. Diğer kurumlarda bu hizmetten yararlanabiliyor olsa da, şu anda daha çok haciz türleri içinde vergi ve SGK borçları için kullanılıyor.

E-haciz işlemi bireysel banka hesaplarına uygulandığı gibi, ticari hesaplara da uygulanabiliyor. Bunun yanı sıra e-haciz işlemi TL hesaplarıyla birlikte USD ve EURO gibi döviz hesaplarına da uygulanabiliyor.

E-haciz olan hesaptaki para ne olur?

Hesabına e-haciz uygulanan kişiler, hesaptaki paralarını kullanamaz. Ancak bu para borç yerine alınamaz da. Paranız hesapta kalır ve blokeli şekilde durur. Bu uygulamanın amacı bankadaki parayı almak değil, bankadaki paraya ulaşmak için borcunuzu ödetmektir.

E-haciz nasıl kaldırılır?

Bu işlemin temel mantığı borcunuzu ödetmektir. Banka hesabınıza haciz uygulanmışsa bu durun haciz koyan kurum tarafından görülmektedir. Haczi kaldırmak için borcunuzu ödemeniz gerekmektedir.

SGK e-haciz nasıl kaldırılır?

SGK e-haciz uygulamasını kullanan kurumlardan biridir. SGK borcunun nedeniyle banka hesabınızda bulunan paraya haciz gelebilir. Kuruma olan borcunuzu ödeyerek haczi kaldırabilirsiniz. Eğer borcun tamamını ödeme durumunuz yoksa kurumla anlaşarak taksit yaptırabilirsiniz.

Vergi dairesi e-haciz kaldırma

Vergi borçlarını ödemeyen kişilere hem elektronik hem de yazılı olarak tebligat gönderilmektedir. Bu tebligatlar okunsa da okunmasa da 15 iletildikten 15 gün sonra haciz işlemi gerçekleştirilir. E-devlet üzerinden herhangi bir vergi borcunuzun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer tüm vergi borçlarını tek seferde ödeme gücünüz yoksa taksitlendirme yapabilirsiniz.

Araçlara uygulanan elektronik haciz

SGK, Vergi veya benzer kurumlara borcunuz var ve banka hesabınızı yoksa bu sefer haciz işlemi aracınıza uygulanır. Borçlu olduğunuz kurum birden fazla aracını varsa borca karşılık araçlardan birini haczedebilir.

E-haciz kaldırma işlemi nasıl yapılır?

E-haciz işlemi kişilerin borçlarına karşılık banka hesaplarına veya araçlarına haciz konması anlamına gelir. İlgili kurumlar hesabınızdaki parayı borcunuza karşılık almıyor ancak borcu ödemeden kullanmanıza da izin vermiyor. Bu nedenle borçlu olduğunuz kuruma borcunuza ödeyerek haczi kaldırmanız gerekmektedir. Eğer borçlu olduğunuz kurumla anlaşma yaparak borcu taksitlendirme şansınız varsa bu şekilde de haczi kaldırabilirsiniz.

Son Güncelleme: 14.02.2020 21:09
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