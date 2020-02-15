EFT ücreti ne kadar olacak? Banka EFT ücreti için sınır getirildi!

Bankaların müşterilerinden başka bankalara yaptıkları para transferi ücretleri düşürüldü. BDDK tüketicilerden, Merkez Bankası ise ticari müşterilerden alınan ücretler ve komisyonlar için yeniden düzenlemeye gitti. BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni düzenlemeye göre 6 ile 67 TL arasında 1000 TL altındaki EFT ücreti, 1 TL ile 5 TL arasına çekildi. 1000 TL- 1500 TL arasındaki EFT ücreti ise 2 TL ile 10 TL arasında olacak. EFT işlemleri mobil uygulama ya da intenet bankacılığı üzerinden yapılırsa ücret 1 TL olacak. ATM’den yapılacak olan ücretlendirmeler 2 TL, şube ve diğer kanallar üzerinden yapılan işlemler ise 5 TL olarak ücretlendirildi.

Havale ücretleri, ticari ve bireysel müşteri grubu için EFT ücretinin yarısına düşürüldü. Ticari kredilerde %2-6 arasında olan erken ödeme komisyonu, 2 yıla kadar vadesi kalanlara %1’e, 2 yıldan uzun olanlar için ise %2’ye düşürüldü.

EFT ücretlerinde yapılan düzenleme 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Finansal tüketicilerden alınan kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yapılan yenilemelerde, yılda 2 adede kadar olan yenileme ücreti kaldırıldı. İkiden fazla yenileme yapıldığında tüketicilerden yenileme ücreti alınacak.