Ekim ayı işsizlik rakamları verilerine göre işsiz sayısı 608 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerinin oluşturduğu verilere göre ise aynı aya ait verilerde 1,8 puanlık artış ile birlikte yüzde 13,4 oranında bir yükselme gerçekleşti.

TÜK veri raporlarına göre 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi olarak kaydedildiği görüldü. Tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artış gösterdi ve yüzde 15,7 olarak belirlendi.

2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre İstihdam edilenlerin sayısı 527 bin kişi azalış gösterdi ve 28 milyon 343 bin kişi oldu.

Ekim döneminde tarım çalışan sayısı 270 bin olarak kaydedilirken sanayi sektörü 30 bin, inşaat sektörü ise 305 bin kişi azalış gösterdiği görüldü. TÜK verilerine göre hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşirken, İstihdam edilenlerin yüzde 17,9'u tarım, yüzde 20,0'si sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldığı kaydedildi.