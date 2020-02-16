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Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!

Son zamanlar da arka arkaya gelen zamlar üzerine İstanbullular ekmeğe de zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. İBB’den “Ekmeğe zam geliyor mu?”, “ Ekmek ne kadar olacak?” sorusuna cevap geldi. İşte detaylar..

16 Şubat 2020 Pazar 17:46
Ekmeğe zam geliyor mu? İBB'den Ekmek ne kadar olacak sorusuna cevap!

İstanbul’da ulaşıma gelen zamın ardından İstanbullular ekmeğe zam gelip gelmeyeceğini merak etti. Geçen yıl Geçen yıl Halk Ekmek’te gelen zam düşünüldüğünde gözler Halk Ekmek’e çevrildi. Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek konusunda açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, halk ekmeğe zam yapılmayacağıyla ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaparak  'En güzel sevgilidir İstanbul' notuyla paylaştı.

Açıklamaya göre, “Halk Ekmek 1978 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. Türkiye’nin en sağlıklı ve en ucuz ekmeğini üretiyoruz. Ulaşımda öğrencileri ve anneleri nasıl koruduysak, İstanbul’un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek” diyerek ekmeğe herhangi bir zam yapılmayacağını ve ekmeğin 75 kuruştan satılmaya devam edileceğini belirtmiş oldu.

Son Güncelleme: 16.02.2020 17:46
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