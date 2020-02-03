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Ekonomik büyümeyi duyuran Bakan Albayrak'tan İmalat PMI açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik göstergeler ve satın alma endekslerine ilişkin bir açıklama yaparak 2020 hedeflerindeki güçlü ilerleyişleri duyurdu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:46
Ekonomik büyümeyi duyuran Bakan Albayrak'tan İmalat PMI açıklaması

İmalat PMI'nin (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ocak ayı verilerine ilişkin bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat albayrak, endeks verilerinin 51,3'e yükseldiğini ve ekonominin 2020'ye güçlü başlangıç yaparak girdiğini duyurdu.

Twitter haesabı üzerinden ekonomik gösterge rakamlarını açıklayan Bakan Albayraki, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3 olduğunu, 2020'ye güçlü başlangıç yapmış olduk. Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk."

Berat Albayrak

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Berat AlbayrakHazine Ve Maliye BakanlığıEkonomik Büyümeİmalat PMI
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