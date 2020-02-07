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Elektrik fatura desteği ödemeleri nasıl alınır? Devletten dar gelirliye fatura desteği başlıyor

Dar gelirli vatandaşlara müjdeli haber geldi. Devletten dar gelirliye fatura desteği başlıyor. Peki elektrik fatura desteği ödemeleri nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

07 Şubat 2020 Cuma 09:17
Elektrik fatura desteği ödemeleri nasıl alınır? Devletten dar gelirliye fatura desteği başlıyor

Devlet düşük gelirli ailelere elektrik ödemelerinde destek verecek. Peki elektrik destekleri nasıl alınacak. Elektrik desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Dar gelirli vatandaşa devlet desteği

Devlet destekli elektrik ödemeleri sayesinde vatandaşlar biraz olsun rahatlayacak. Devlet düşük gelir sahibi vatandaşlara müjdeyi verdi. 2020 yılıyla birlikte elektrik tüketim desteği uygulaması hayata geçecek.

106 TL devlet desteği alabilirsiniz.

Devlet elektrik destek ödemesi kapsamında 2 milyon vatandaşa 106 TL destek ücreti verecek. Vatandaşlar elektrik mesken faturasını götürerek PTT aracılığıyla 106 TL olan yardım ücretini alabilecek.

106 TL devlet desteği nasıl yapılıyor

2020 yılıyla birlikte destek ücretleri açıklandı. Ücretler ailedeki kişi sayısına göre değişebiliyor. Kişi sayısına göre 53 TL ile 106 TL arasında ödeme yapılabiliyor. Buna göre 2 kişilik bir aile 53.27 TL ödeme alabiliyor. 3 kişilik bir aile 71.02 TL, 4 kişilik bir aile 88.78 TL, 5 ve daha fazla kişiye sahip olan aileler ise 106 TL destek ödemesi alabilecek.

Başvurular nasıl yapılıyor? Ödeme nasıl alınır?

Elektrik destek ödemeleri PTT aracılığıyla alınacak. Düzenli olarak sosyal yardım alan aileler, PTT’ye kimlik belgesi ve elektrik faturasını götürerek yardımdan faydalanabiliyor. Ancak bu yardımdan faydalanabilmek için Türk vatandaşı olmak ve ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Öneğin 3 kişilik bir ailenin toplam geliri 4000 TL ve altında ise destek ödemesinden yararlanabilirsiniz.

Elektrik faturası ucuza kullan

Elektrik destek ödemesiyle faturanızda %10-15 daha az ödeme şansına sahip olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda yardım için en düşük limit 94 liraydı. 2020 yılıyla birlikte bu limit 80 liraya düşürüldü.

Son Güncelleme: 07.02.2020 09:17
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