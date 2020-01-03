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Elektrik kesintileri olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı! 13 termik santral kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Bakanlığı basa filtresi kullanmayan 13 termik santrali kapattırdı. Elektrik kesintileri olacak mı merak konusu oldu. Bakan Fatih Dönmez konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2020 Cuma 08:11
Elektrik kesintileri olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı! 13 termik santral kapatıldı

Baca Filtresi Takılmayan Termik Santraller Kapatıldı

Baca filtresi ile ilgili bir süredir konuşmalar devam ediyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konu ile ilgili açıklamalar yaptı. 13 termik santral baca filtresi takmadığı için kapatıldı.

Santrallerden 3 tanesinde herhangi bir sorun olmadığını belirten Bakan Fatih Dönmez, standartlara uymayan santraller ile ilgili yaptırımların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağını belirtti.

“Hepinizin bilmesini isterim ki bu santrallerin kapanması ya da üretiminin belli bir süre son bulması, enerji arz güvenliğimiz açısından hiçbir sorun ortaya çıkarmayacak. 90 bin megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve kaynak çeşitliliğimizle elektrik arzımız sorunsuz sürecek. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır.’’diyen Fatih Dönmez konu ile ilgili açıklamalarına devam etti.

Bakan Fatih Dönmez şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği üzere baca filtresi bulunmayan 13 termik santralle ilgili sürecin başladığını açıklamıştık. Bu santrallerin 3 tanesinde sorun olmadığını ve standartları sağladıklarını da dile getirdik. Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavattır. Bunu diğer santrallerden karşılayacak yeteri kadar rezerv kapasitemiz mevcuttur.

Her türlü enerji kaynağımızı az çok demeden milletimizin hizmetine sokmaya devam ediyoruz. Herkes bilsin ki vatandaşlarımızı ne doğal gaz ne de elektrikten yoksun bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte elektrik arzında bu santrallerin kapanması nedeniyle hiçbir sorun yaşamayacağız.

Bu yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’nin hiçbir şekilde enerji arz sorunu kalmamıştır. Gelecekte de böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Hedefimiz olan kesintisiz, kısıntısız ve sürekli enerji arzı yolunda çalışmalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:11
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