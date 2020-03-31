Elektrik Üretim AŞ'den dağıtım şirketlerine tarife indirimi! Karar tüketiciye yansıyacak mı?

Devletin sahip olduğu santalleri işleten elektrik üretim A.ş , 1 ocak - 31 Mart tarihleri arasında elektrik dağıtım şirketlerine sattığı elektririğin birim fiyatı 27,56 kuruş olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Elektrik Üretim AŞ tarafından uygulanacak tarifeye göre, dağıtım şirketlerine kayıp enerji satışları ile tedarik şirketlerine yapılan satışlarda elektriğin kilowatsaati 23.8311 kuruş olarak belirlendi.

Genel aydınlatma kapsamında yapılacak satışlarda ise fiyat, kilowatsaati 27.9900 kuruş olarak uygulanacak.

Yeni tarifeler 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Aynı gazetede, serbest olmayan tüketiciler için 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere uygulanacak tarife tabloları da yer alıyor.

TÜKETİCİYE ETKİSİ NE OLACAK?

Devletin sattığı elektrikte yapılan bu indirimin etkisi ne olacak? Birinci etkisi, elektrik tarifelerinde görüldü. Devletin alım garantisi verdiği, yenilenebilir (su, rüzgar, güneş gibi) kaynaklardan özellikle sudan elektrik üretimi artış kaydetti ve buna bağlı olarak birim elektrik üretim fiyatlarında, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) gelen bir maliyet oluştu. Bu indirim ile tüketiciyi de etkileyebilecek söz konusu maliyet baskısı ortadan kaldırıldı. 1 Nisan-30 Haziran dönemi için elektriğe zam yapılmadı.

Bu indirimin, koronavirüs salgını sonrasında gündeme gelen elektrik faturalarını erteleme taleplerine etkisi de izleyen günlerde ortaya çıkacak.