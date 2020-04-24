Elektrik ve doğalgaz faturalarında 3 Ay fatura düzenleme işlemi yapılacak, geçmiş tüketimler baz alınarak belirlenecek

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede köklü değişiklikler meydana geldi. Birçok iş yeri salgın yüzünden kapatıldı ve bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. İş yerleri kapatılınca çalışanlarda ücretsiz izne çıkarıldı ve işsiz kalan vatandaş fatura ödeme konusunda büyük sıkıntı içerisine girdi.

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında 3 Ay Fatura Düzenleme İşlemi Yapılacak

Salgın nedeniyle maddi sıkıntı içerisine giren vatandaşlar fatura ödeme konusunda zorlanmaya başladı ve bu konu gündeme geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu konu ile ilgili önemli bir karar aldı. Alınan karar göre vatandaşların elektrik ve doğalgazı kesilmesin ve fatura ödeyememe konusunda sıkıntı yaşanmasın diye 3 ay fatura düzenleme kararı aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan bu karar ile sayaç okuma işlemi gerçekleşmeyecek. Hem çalışanları virüsten korumak için hem de faturalarda sıkıntı yaşanmaması için 3 ay boyunca sayaç okuma işlemi gerçekleşmeyecek. Sayaç okuma yerine farklı bir işlem uygulanacak ve faturalar farklı şekilde belirlenecek.

Elektrik ve Doğalgaz Faturaları Geçmiş Tüketimler Baz Alınarak Belirlenecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, salgın nedeniyle zor durumda kalan ve fatura ödemede zorlanan vatandaş için yeni bir karar aldı. Alınan karara göre riskli olan alanlarda 3 ay boyunca sayaç okunmayacak ve fatura kesim işlemi de olmayacak. Riskli alanlarda yaşayanlar vatandaşların geçmiş iki yıllık faturalarının ortalaması alınacak ve faturalandırma bu şekilde yapılacak.

Riskli alanlarda yer alan vatandaşlar alınan bu karara göre elektrik faturalarının 2018 ve 2019 yıllarının ortalamasını alarak faturalandırma işleminden yararlanabilecek. Salgın bittikten sonra bu süreçte kullanılan elektrik ve doğalgazların gerçek faturaları da hesaplanacak ve eksik ödeme yapan vatandaştan ek ödeme de alınacak. Fazla ödeme yapanlara da fazla olan kısmı iade edilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Faturalarla İlgili Açıklama Yaptı

Faturalarla ilgili açıklama da bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, salgın ile mücadele kapsalımda salgının yayılmasını engellemek için ve sosyal izolasyonu sağlamak için belirli adımlar attığını açıkladı. Bu mücadelede uzman kurul ve kurumların tavsiyelerinin alındığını ve sayaç okuma ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını açıklayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yapılan bu düzenleme ile hem çalışanların sağlığının hem de vatandaşların sağlığının korunduğunu belirtti. Saha çalışanları da sosyal izolasyon sağlayacak ve riskli alanlarda sayaç okuma işlemi gerçekleşmeyecek.

Elektrik ve doğalgaz faturalarında artık ‘’Kıyasen Fatura Düzenlemesi’’ yapılacağını açıklayan EPDK, vatandaşların ve çalışanların sağlığı için 3 ay boyunca bu işlemin uygulanacağını açıkladı. Sadece riskli alanlarda sayaç okuma işleminin yapılmayacağını ve faturaların geçmiş iki yılın faturalarına göre belirleneceğini açıklayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bu uygulamaya kıyasen fatura düzenlemesi dendiğini söyledi. Bu düzenleme belirli yerlerde yapılacak. Bu yerler idari kararlar ile belirlenen yerleşim yerleri olacak ve çalışanların sağlığını korumak için sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Elektrik ve Doğalgaz Faturaları İnsanlara Nasıl Bildirilecek?

Riskli alanlarda sayaç okuma yapılmayacağı ve kıyasen faturalama uygulamasının yapılacağı EPDK tarafından açıklandı. Geçmiş yılların ortalaması ile belirlenecek olan faturaların vatandaşa nasıl bildirileceği merak konusu oldu. Fatura bilgilendirme işlemi SMS yolu veya elektronik posta yolu ile yapılacak.

Elektrik ve doğalgaz faturaları abonelerine belirlenen fatura bilgisi SMS veya e- posta yolu ile bildirilecek. Bu bilgiler bulunmuyorsa kargo veya posta yolunun da kullanılabileceği belirtildi.

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına 3 Ay Fatura Düzenlemesi Hangi Yerlerde Geçerli Olacak?

Enerji Piyasası Denetim Kurumu elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanacak olan yeni sistemi açıkladı. Yeni sistem belirli yerlerde uygulamaya geçecek. Vatandaş hangi yerlerde bu sistemin uygulanacağını merak ediyor. İşte kıyasen faturalandırma uygulamasının uygulanacağı yerler:

-Karantina bölgesi olan yerler,

-İdari karar ile sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler,

-Sosyal izolasyonun sağlanamadığı yerler bölgeler,

-İdari karar ile çalışmayı durduran iş yerleri, firmalar,

-Öğrenci evler, karantinaya alınan apartman gibi yerlerde sayaç okuma işlemi 3 ay boyunca yapılmayacak.