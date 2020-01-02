İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!

EPDK kararıyla elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketimi limiti 1600 kWh'den 1000 kWh'ye düşürüldü. Yeni düzenlemelerden 20 milyonu aşkın kişinin faydalanması ön görülüyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:01
Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!

Elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte vatandaşların önemli bir bölümü bütçeleri zorlayan faturalardan şikayetçi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2020 yılı için almış olduğu karar gereğince elektrik abonelerinin serbest tüketici olabilmeleri için belirlediği kullanım limitinde değişikliğe gidilmesine karar verdi. Buna göre 2019 yılında 1600 kWh olan limit 2020 yılında 1400 kWh’ye çekildi. Böylelikle milyonlarca kişi çok daha ucuza elektrik kullanabilecekler. Yapılan hesaplamalar kapsamında yeni düzenlemelerden aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın kişi faydalanabilecek.

Tüketiciler, dağıtım firmalarıyla özel anlaşma yapabilecek

EPDK kararı kapsamında çok sayıda kişi elektrik dağıtım şirketleriyle abonelik anlaşmaları il daha ucuza elektrik dağıtabilecek. 2019 yılında 1600 kWh tüketim limiti sebebiyle birçok kişi düzenlemeden yararlanamamaktaydı. Son düzenleme kapsamında dağıtım firmaları arasındaki rekabet orta vadede tüketicilerin yüzde 10 ila 15 arasında değişen tutarlarda daha ucuz elektrik kullanabilecekleri öne sürülüyor. Son zamlarla birlikte bir kullanıcı 100 TL’lik elektrik kullanımı için 140 TL gibi bir bedel ödedikleri görülüyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay enflasyon vergisi yok!
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay enflasyon vergisi yok!
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?
Gelinim Mutfakta Burçin ve Kaynanası Özden kimdir?
Halkbank esnaf kredisi başvuru işlemleri ve şartları
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
2020 yılında Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar belli oldu! İşte 2020 Tapu ve Kadastro Harçları
Bizim İçin Şampiyon TV'de ilk kez Pazartesi FOX TV'de
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
KYK Borçları Silinecek mi? Borçların faizlerinin silinmesi için kapsamlı kanun teklifi hazırlandı
Fox Tv Baraj dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.