Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!

Tüketiciler, dağıtım firmalarıyla özel anlaşma yapabilecek

Elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte vatandaşların önemli bir bölümü bütçeleri zorlayan faturalardan şikayetçi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 2020 yılı için almış olduğu karar gereğince elektrik abonelerinin serbest tüketici olabilmeleri için belirlediği kullanım limitinde değişikliğe gidilmesine karar verdi. Buna göre 2019 yılında 1600 kWh olan limit 2020 yılında 1400 kWh’ye çekildi. Böylelikle milyonlarca kişi çok daha ucuza elektrik kullanabilecekler. Yapılan hesaplamalar kapsamında yeni düzenlemelerden aileleriyle birlikte 20 milyonu aşkın kişi faydalanabilecek.

EPDK kararı kapsamında çok sayıda kişi elektrik dağıtım şirketleriyle abonelik anlaşmaları il daha ucuza elektrik dağıtabilecek. 2019 yılında 1600 kWh tüketim limiti sebebiyle birçok kişi düzenlemeden yararlanamamaktaydı. Son düzenleme kapsamında dağıtım firmaları arasındaki rekabet orta vadede tüketicilerin yüzde 10 ila 15 arasında değişen tutarlarda daha ucuz elektrik kullanabilecekleri öne sürülüyor. Son zamlarla birlikte bir kullanıcı 100 TL’lik elektrik kullanımı için 140 TL gibi bir bedel ödedikleri görülüyor.