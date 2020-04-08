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Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

2020 yılı emekli bayram ikramiyeleri yarın ödenmeye başlıyor. Mayıs ayında ödenecek olan bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi korona virüs nedeniyle değiştirildi. Yarın ödenmeye başlayacak olan bayram ikramiyelerinin ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:37
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri

Emekli Bayram İkramiyeleri Ödenmeye Başlıyor! Ödeme Tarihleri Belli Oldu!

Emekliler her yıl bayram ikramiyesi almaktadır. Bu yılda verilmeye devam eden ikramiyelerin tarihleri korona virüs nedeniyle öne çekildi. Mayıs ayında verilecek olan bayram ikramiyeleri yarın itibariyle verilmeye başlıyor. 7 Nisan ile 11 Nisan arasında bütün ikramiyeler verilecek.

2020 Yılı Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Kadar?

Türkiye’de yaklaşık 13 milyon emekli bulunmaktadır. Her yıl emeklilere bayram ikramiyesi verilir ve bu ikramiye 1.000 TL’dir. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri Mayıs ayında ödenecekti. Ancak tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle vatandaşın nakit ihtiyacı olur diye ikramiyeler Nisan ayında yatırılacak. Ödemeler 7 nisan Salı günü hesap numarasına göre yatmaya başlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 7 Nisan ile 11 Nisan arasında hesaplarına yatırılacağını söyledi. İkramiyelerin tahsis numarasının son rakamlarına göre yatırılacağını belirtti. Son rakımı 17, 18 ve 19 olanların ödemeleri 7 Nisan tarihinde hesaplarına yatacak. 20, 21, 22 olanların 8 Nisan, 23, 24 olanların 9 Nisan’da ve 25, 26 olanların da 10 nisan tarihinde ikramiyeleri yatacak. 11 Nisan tarihinde Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri yatacak.

4A- SSK Emekli İkramiye Takvimi

Ödemeler tahsis numaralarının son iki rakamına göre yatırılacak. Ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

Tahsis numaralarının son iki rakamı: 17- 18 -19 olanların 7 Nisan‘da,

Tahsis numaralarının son iki rakamı: 20 – 21 – 22 olanların 8 Nisan‘da,

Tahsis numaralarının son iki rakamı: 23 – 24 olanların 9 Nisan‘da,

Tahsis numaralarının son iki rakamı: 25 – 26 olanların 10 Nisan‘da,

Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanların 11 Nisan’da bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. 65 yaş ve üzerinde emekli olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olduğu için maaşlarını ve ikramiyelerini eve isteyebilmektedirler.

Son Güncelleme: 08.04.2020 09:54
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