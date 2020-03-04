Emekli maaşını taşıma promosyon kampanyaları! Emeklilere 750 TL’ye varan banka promosyon ödemeleri

Emekliye promosyon ödemelerinin yapılmaya başlamasıyla birlikte 10 milyonu aşkım emekli gözünü emekli promosyonlarına çevirdi. Yeni yılla emekli maaşını taşıyan emekliler için banka promosyon kampanyalarında sona gelindi ve 3 yıllık anlaşmalar sona ermeye başladı. Bu süreçte emekli promosyonu için ödemeler 1 Mart 2020 itibariyle başladı. Bankalardan promosyon ödemelerinin alınabilmesi için koşulan tek şart ise emekli maaşlarını aldıkları bankaya giderek 3 yıl geçerli promosyon sözleşmelerini yenilemek olacak.

İlk kez emekli olacak vatandaşlar için kampanya başlatan ve maaşlarını hali hazırda kendi bankasından alabilmesi için çalışan bankalar promosyon hazırlığı içerisine girdi. Her ay 125 milyon ödeme yapılmakta ve bu rakam azımsanmayacak kadar fazla. Bankanın hazırlamış olduğu kampanyalar değişiklik gösterirken, bazı bankalar emeklilere promosyon ödemelerinin yanında çok daha cazip seçenekler de vadediyor.

Hükümet ve kamu bankaları arasındaki protokol tamamlandı

2020 yılında hükümet ve kamu bankalar arasındaki maaş promosyonlarına ilişkin SGK ve Ziraat Bankası anlaşmaya vardı. Buna göre özel bankalar da harekete geçerek 3 yıl boyunca maaşını kendi bankalarından alacak olanlar için 625 TL ila 750 TL promosyon çalışmalarına başladı.

Yapılan anlaşmalarda 1500 TL’ye kadar emekli maaşı alan müşterilere 500 TL, 1500-2500 TL arası emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstü maaş alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

ING Bank’tan maaşını taşıyanlar için 450 TL nakit promosyon ödemesi

ING Bank; maaşını ING Bank’a taşıyan müşterileri için;

999 TL’ye kadar ise 500 TL,

1.000 TL – 1.999 TL arası ise 625 TL,

2.000 TL ve üzeri ise 750 TL ödeme yapıyor.

Şekerbank 600 TL promosyon ödemesi

Akbank ve Yapı Kredi emekliye özel puan olanağı

Şekerbank, emekli maaşını taşıyan müşterileri için ilk maaşın hemen arkasına 2100 TL kazandırmaktadır. Emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca banka değiştirmeyeceği taahhüdünü veren müşteriler için Şekerbank’tan 625 TL’ye varan nakit hediye ve 2 otomatik ödeme talimatıyla kredili mevduat hesabına sahip olmanız durumundaysa ek iki otomatik ödeme talimatına ilave 150 TL, emekli tanıdığını Şekerbank’a yönlendiren müşterilere ise yönlendirdikleri emekli maşına 150 TL ödeme yapılıyor.

Maaşını taşıyan ve promosyon tanıtımını yapanlara özel olarak Akbank tarafından 300 TL chip para kazandırılıyor. Yapı Kredi’de Akbank gibi 300 TL chip para olanağı sağlıyor. Yapı Kredi buna ek olarak maaş almayı taahhüt eden müşterilerinden EFT ve havale ücreti de almamaktadır.

QNB Finansbank maaşını aktaranlara özel fırsatlar sunuyor

Maaşını QNB Finansbank’a taşımış olan müşterilerden hesap işletim ücreti alınmamakla birlikte maaşın 10 katına kadar kredi sağlanıyor. Havale ve EFT işlemleri için ücret almayan QNB Finansbank’ın Cartfinans kartıyla yapılan market ve eczane alışverişlerinde yüzde 5 indirim olanağı tanınıyor. Finansbank; 750 TL’ye varan promosyon ödemesi yaparken, yüksek emekli aylığı alan müşterilere 1250 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

İş Bankası Maxipuan

İş Bankası, maaşını ilk kez taşıyan müşterilerinin kredi kartına 50 TL maxipuan yüklüyor. Maaş hesabınızdan hesap işletim ücreti alınmamakla birlikte; havale-EFT işlemi ücretsiz gerçekleştirilebiliyor, kredi kart ve ek kartlarda yıllık ücret alınmıyor ve uygun avantajlarla emekli kredisi sağlanıyor. 3 yıl emekli maaşını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden müşterilere 625 TL promosyon olanağı İş Bankası’ndan sağlanıyor.

Vakıfbank

Vakıfbank, maaşını almayı taahhüt eden müşterilerinden hesap işletim ücreti almazken, HGS etiketini ücretsiz olarak vererek otoyol ve köprü geçişlerinde geçiş kolaylığı sağlamaktadır. Birikim yapabilmeniz içinse mevduat faizi oranlarından yararlanabileceğiniz gibi Vakıfbank kredi kart ve ek kart ücreti de talep etmemektedir.

999 TL’ye kadar olan maaşlar için 500 TL,

1000-1999 TL’ye kadar olan maaşlar için 625 TL,

2000 ve üstü maaşlar için 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Vakıfbank bu süreçte herhangi bir kart ücreti talep etmemekle birlikte emekli müşterilerine kredi kullanımlarında avantajlar sağlıyor.