Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?

Çalışma hayatları bittikten sonra emekli olan insanlar maddi yetersizlikler, çalışma hayatını sevmeleri gibi nedenlerle kendi işlerini devam ettirme ya da başka alanlarda çalışma gibi yollar seçebiliyorlar. Emeklilerin merak ettiği konulardan birisi olan, emekli maaşının kesilip kesilmeyeceği konusundaki doğru bilgi ise emekli olduktan sonra çalıştıkları herhangi bir işte emekli maaşlarının kesilmeyeceğidir. Yine de bazı kesintilere uğramamak adına dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilir mi?

SSK’ya bağlı hizmet akdi ile işverene bağlı bir şekilde çalışan kişiler 5510 sayılı kanunun 4A bendi dahilinde sigortalı kabul edilir ve emekli olmadıkları zaman Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar sınıfında yer alır. Emekli iken çalışmaya başlayan kişi Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Olarak Çalışanlar sınıfına geçmiş olur ve primleri buna göre değişir. İş verenin girişini yaparken bu sınıflara dikkat ederek kayıt oluşturması gerekmektedir.

Çalışmaya Devam Eden Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılır mı?

Torba Yasa ile kalkan yeni sistem ile artık emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşların emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmıyor. 4A’lı bir çalışanın maaşından kesinti yapılmamasının yanı sıra sigortasının da yapılmaya devam etmesi gerekmektedir.

Emekli Maaşı Durdurulanlar Ne Yapmalı?

Çalışanın sigortalı girişinin Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Olarak Çalışanlar olarak girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde maaş durabileceği için Sosyal Güvenlik Merkezi veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne giderek sorunun düzeltilmesi sağlanmalıdır.

Emekli Olduktan Sonra Kamuda Çalışmak Mümkün mü?

Emekliyken Çalışmanın Cezası Var mı?

Emekli olan çalışanların kamuda çalışması maaş kesintisi durumuyla mümkündür.

Emekliyken çalışmanın bir cezası yoktur ancak çalışanın sigortasının yapılmaması sorun teşkil eder ve cezası vardır.

Emekli Memur Çalışırsa Maaşı Kesilir mi?

Emekli memurların da çalışmasında bir sıkıntı yoktur ancak diğer hepsinde olduğu gibi sigortalı bir işte çalışıyor olmaları gerekmektedir. Pek çok emekli memur özel sektörde çalışarak fazladan kazanç sağlamaktadır.

Cezaevine Giren Vatandaşların Emekli Maaşı Kesilir mi?

Emekli bir kişinin cezaevine girmesi emekli maaşını almasına engel değildir. Cezaevinde olan emekli kişi maaşını almaya devam eder.

Emekli Olduktan Sonra Çalışılması Halinde Emekli Maaşı Yükselir mi?

Emeklilerin maaşına her ocak ve temmuz aylarında belli bir oranda zam yapılır. Memur emeklisi olan kişilerin de maaşına toplu sözleşme tarafından belirlenen miktarda zam uygulanır. Ancak kişinin çalışmaya devam etmesi emekli maaşının yükselmesini sağlamaz.

Emekli Maaşı Yanlış Hesaplanan Kişiler Ne Yapmalı?

Pek rastlanmayan bir olasılık olsa da böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edebilir ya da 170 numarasını arayarak sorununuzu çözebilirsiniz.