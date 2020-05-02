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Emekli olmayanlara 1700 TL nasıl alınır, ödeme ve şartları neler? Emekli olmadan nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1700 ödeme yapılacak!

Emeklilik şartları ile ilgili detayları araştıran binlerce kişi emekli olmayanlara 1700 TL nasıl alınır, ödeme ve şartları neler sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Buna göre emekli olmadan nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1700 TL ödeme yapılacak.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:13
Emekli olmayanlara 1700 TL nasıl alınır, ödeme ve şartları neler? Emekli olmadan nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1700 ödeme yapılacak!

Emekli olmayan vatandaşlar için 1700 TL ödeme yapılacak ve nüfus cüzdanıyla başvuruda bulunan vatandaşlara 1700 TL’lik ödeme yapılacak. 2020 yılında emekli olmayanların alabileceği 1700 TL ödeme ve detayları merak edilmeye başlandı.

Emekli olmayanlar 1700 TL alabilecek

Emeklilik şartları hem erkek hem de kadınlar için son derece zorlayıcı olabilmektedir. SGK emekli olabilmek için uzun yıllar boyunca mesai harcayan vatandaşlara şart şartı ve prim ödeme şartı koşmaktadır. Çalışmadan emekli olmak isteyenler için her ay 750.44 TL olarak 25 yıl prim karşılığında 225.000 TL’yi ödemesi gerekmektedir.

Karşılıksız ve sigortasız emeklilik fırsatı

Daha önce çalışmamışsanız SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı priminiz bulunmuyorsa veya emeklilik için priminiz olmaması sebebiyle SGK’dan emekli olmayanlar 65 yaşına gelmişse her 3 ayda bir 1700 TL maaş alabilmektedir.

Nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunmak yeterli olacak

Karşılıksız devlet yardımlarından faydalanabilmeniz için ikametgahınızın olduğu il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na dilekçe ile nüfus cüzdanınızla başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu noktada dikkate alınacak kriterler ise;

T.C. vatandaşı olup, 65 yaşını geçip geçmediğiniz,

Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak üzere kişi başına düşen aylık geliriniz,

Halen 3 ayda bir toplama şeklinde alınan aylık Torba Kanun ile 1700 TL olmuştur.

Sağlıktan ücretsiz faydalanma olanağı

Torba kanun çerçevesinde Hükümet tarafından verilmesi halinde emekli olmayan 65 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar herhangi bir şekilde SGK primleri ödemeden 3 ayda bir 1700 TL ödeme alabilmektedir. Bu süreçte aynı zamanda GSS primi yatmadan SGK’nın bütün sağlık yardımlarından da faydalanabilme hakkı doğmaktadır.

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:13
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