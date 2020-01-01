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Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğim? E-devlet emekli maaşı sorgulama

E-Devlet Kapısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesi üzerinden emekli olunca ne kadar maaş alabileceğinizi sorgulayabilirsiniz. E-Devlet Kapısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilmek için T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. İşte, Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğinizi E-devlet emekli maaşı sorgulama hizmetinin detayları.

01 Ocak 2020 Çarşamba 02:21
Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğim? E-devlet emekli maaşı sorgulama

Emeklilerin maaşlarını hesaplayabilmeleri artık çok rahat. SGK tarafından verilen online bir işlem sayesinde emekli maaşı hesaplanabilmektedir. SGK’nın birçok hizmeti gibi emekli maaşı hesaplama işlemi de e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Buna ek olarak SGK’nın kendi intenet sitesi üzerinden de bu hizmet verilebilmektedir.

E-DEVLET EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için, T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi sistemde istenilen yerlere girmeniz gerekmektedir. Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ki adımlar şöyledir;

-E-Devlet ekranı açılınca kurumlar sekmesine tıklayıp bu sekmede Sosyal Güvenlik Kurumu yazılı yere tıklamalısınız.

-Açılacak olan ekranda kurumun tüm hizmetleri listelenecektir.

-Listeden “Emekli Aylık Bilgisi” yazan yere tıklayınız.

-Emekli Aylık Bilgisi her güvence için farklılık göstermektedir. Kendinize uygun olan güvenceyi seçiniz.

T.C İLE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK’nın kendi intenet sitesi üzerinden T.C kimlik numaranız ile emekli maaşı bilgisini sorgulatabilirsiniz. Yine bu site üzerinde de kendinize uygun olan güvenceyi seçmeniz gerekmektedir. Sorgulama sistemini açabilmek için intenet sitesi ekranında bulunan “Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama” kısmına tıklamalısınız.

4A EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA

Bu işlemi gerçekleştirmek için güvencenizi 4A olarak seçmeniz gerekmektedir. İşlem sırasında sizden bazı bilgiler istenecektir. 

Bu bilgiler;

-T.C kimlik numaranız

-SSK sicil numaranız

-Baba adı

-Nüfusa kayıtlı olduğunuz il

-Doğum tarihiniz

4B EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA

Bu işlemi gerçekleştirmek için açılan ekranda güvencenizi 4B olarak seçmeniz gerekmektedir. İşlem sırasında sizden bazı bilgiler istenecektir.

Bu bilgiler;

-T.C kimlik numaranız

-Kurum adı 

-Size verilmiş olan güvenlik kodu

Güvencesi 4B olan kişilerden sadece bu bilgiler istenmektedir.

4C EMEKLİ AYLIK BİLGİSİ SORGULAMA

Bu işlemi gerçekleştirmek için açılan ekranda güvencenizi 4C olarak seçmeniz gerekmektedir. İşlem sırasında sizden bazı bilgiler istenecektir. Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra “sorgula” butonuna tıklamanız gerekmektedir.

İstenilen bilgiler;

-Dereceniz

-Kademeniz

-Ek gösterge belgesi

-Hizmet yılınız

-Kıdem yılınız

-İkramiye yılınız

-Aylık tarihiniz

-Tazminat gösterge belgesi

-Kad. taz. Ek gösterge belgesi

Son Güncelleme: 01.01.2020 02:21
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