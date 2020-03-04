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Emekli promosyonu için başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu alma şartları ve promosyon ödemesi yapan bankalar

Emekliler Mart ayının başlamasıyla bankalardan promosyon ödemelerini almaya başladı. Henüz bir bankayla anlaşma sağlamayan kişiler emekli promosyon başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Emeklilere özel promosyon ödemeleri SGK ile anlaşmalı bankalar tarafından yapılmaktadır.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:34
Emekli promosyonu için başvuru nasıl yapılır? Emekli promosyonu alma şartları ve promosyon ödemesi yapan bankalar

1 Mart 2020 tarihi itibariyle emekli maaşlarını bankalara taşıyan emeklilere promosyon ödemeleri yapılmaya başlandı. Bankalar emekli müşterilerine özel olarak çeşitli promosyon ödemeleri yapmaktadır. 1500 TL’ye kadar emekli maaşı olan kişilere 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 625 TL, 2500 TL’den fazla emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli Promosyon Başvuru Şartları Nelerdir?

Promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin bankalar tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bazı bankalar iki tane otomatik ödeme talimatı talep ederken, bazı bankalar ise şart aramamaktadır. Bankaların emeklilerden istediği ortak şart ise 3 sene taahhüt verme şartıdır. 3 sene banka müşterisi alma şartını sağlayan kişilere 3 aylık periyotlar halinde promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar Yapılacak?

Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerinin miktarı maaşlara göre farklılık göstermektedir. Promosyon ödemeleri 500 TL ila 750 TL arasında değişmektedir. 1500 TL’ye kadar emekli maaşı olan kişilere 500 TL, 2500 TL’den fazla emekli maaşı olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli Promosyon Ödemesi Yapan Bankalar

SGK ile anlaşma sağlayan bankalar promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu bankalar Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, Akbank, Burgan Bank, Vakıf Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabank, Denizbank, ICBC Turkey ve PTT’dir.

Promosyon Ödemesi Yapan Bankaların Şartları

Promosyon ödemeleri emekli maaşını 3 sene boyunca bankada tutma sözü veren kişilere yapılmaktadır. Promosyon başvuruları SGK ile anlaşması olan bankalara yapılmaktadır. Bazı bankalar ATM’ler üzerinden promosyon başvurularını kabul etmektedir.

Promosyon ödemesi alacak kişilerinin anlaşma yaptıkları bankaya en az 2 adet otomatik ödeme talimatı vermesi gerekmektedir. Anlaşma yapan emeklilerden diğer bankacılık işlemleri için ücret alınmazken, bankalar da emeklilerden bu süre içerisinde en az 2 otomatik ödeme talimatı istemektedir.

Emeklilere Promosyon Farkı Ödenecek

Emekli promosyonlarında fark ödemesi de yapılacak. Emeklilere fark ödemesi maddesi ile emekliye daha önce ödeme, belirlenen taban tutarların altında ise banka aradaki farkı ödeyecektir. 3 senelik anlaşma yapan ancak daha önce 300 TL promosyon ödemesi alan kişilere ve 450 TL alması gereken kişilere 150 TL fark ödenecektir.

Ziraat Bankası Promosyon Ödemesi

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ve 3 senelik anlaşma yapan kişilere bu süre boyunca peşin olarak promosyon ödemesi yapılacaktır. Ziraat Bankası maaşı 1000 TL’den az olan kişilere 500 TL, 1000 TL ila 2000 TL arasında maaş alan kişiler 625 TL, 2000 TL’den fazla emekli maaşı olan kişilere ise 750 TL promosyon ödemesi yapacak.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:34
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