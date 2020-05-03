Nisan ayında emeklilere ikramiye, ek maaş ve zam yapılmasının ardından 4 bin 500 TL daha destek verilmesi planlanıyor. Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı veriliyor. Emeklilerin hangi SKG kolundan emekli olduğuna bakılmadan ayrı ayrı 4 bin 500 TL ek ödeme yapılacak. 3 maaş ikramiye ve 10 maaş kredi fırsatı sunulacak emeklilere bu yıl büyük destek sağlanacak.

En Düşük Emekli Maaşı 1500 TL Oldu

Em düşük emekli maaşının 1500 TL olmasından dolayı avans çekimlerinde de otomatik olarak artış sağlandı. Emekli olmuş ancak 3 ay boyunca maaş bağlanmamış olan kişilere 3 aylık avans çekebilme fırsatı tanınacak. Yani Ocak ayında emekli olmuş ve Nisan ayına kadar maaş alamamış kişiler Mayıs ayında hem avans hem de emekli maaşının 10 katına kadar kredi alabilecek. SGK tarafından emeklilere 3 net asgari ücret kadar yani 6972 TL avans sağlanacağını açıkladı.

Bütün Emeklilere 4500 TL Avans

Maaşını Alamayan Emekliler Ne Olacak?

Yeni emekli olacak kişiler için geçerli olan 3 maaş avans hakkından mevcut emeklilerin de yararlanabileceği söyleniyor. Öncelikle ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen emeklilerin bu hakka sahip olabileceği belirtiliyor. Mevcut emeklilerin avans hakkında yararlanıp yararlanamayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Emeklilerin kredi alabilmesi sorunlu bir durum olacak devam ediyor. Bankalar emeklilere kredi verirken zor şartlar sunmaktadır. Yeni alınan kararlarla emeklilere 3 maaş avans verilecek ve ayrıca 10 maaşa kadar da kredi alabilme fırsatı verilecek. Emeklilere uygun faiz oranı ve geri ödeme şartlarıyla kredi verilecek.

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