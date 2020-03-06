Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar

Bankalar herhangi bir geliri olmayan kişilere bile kredi kart veriyor. Bu bakımdan emeklilerin kredi kartı alması daha kolaydır. Emekli vatandaşların düzenli bir geliri olması nedeniyle bankalar emeklilere özel birçok kredi ve kredi kartı kampanyası fırsatı sunuyor. Bankalar kredi kartı verirken kişilerin kredi notu ve banka sicillerini göz önüne alarak başvuruları değerlendiriyor. Ancak bu durum düzenli bir geliri olan emekliler için geçerli değildir.

Kredi kartı limitleri belirlenirken kişinin gelir durumu ve ödeme geçmişi göz önüne alınarak limit belirlenir. Ayrıca yasal olarak kredi kartı limiti gelirin 4 katından fazla olamaz. Bu koşul kişinin daha önceki ödemelerini ne kadar düzenli yapıp yapmadığına göre artabilir veya azaltılabilir.

Daha önce kredi kartı kullanmış bir kişinin kredi notu sıfırdır. Kredi notu sıfır olan kişilerin kredi kartı alması zordur. Ancak emekli olan vatandaşlar kredi kartını daha kolay alabiliyor. Emekliler maaşlarını bankaya taşıyarak banka promosyonlarından yararlanabilir ve her türlü kredi veya kredi kartı imkanından faydalanabiliyor.

Ziraat Bankası emekli kartı

Ziraat Bankası özellikle emekli vatandaşların en çok tercih ettiği bankalardan biridir. Bir kamu bankası olarak faiz oranları ve vade imkanlarının daha rahat olması Ziraat Bankasını diğer bankalardan bir adım öne çıkarıyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımak için banka şubelerine kimlikleriyle başvurabilirler. Bunun dışında eğer maaşınızı bu Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız herhangi evrak götürmeden kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer kredi siciliniz temizse 2 hafta içinde kredi kartı başvurunuz onaylanıp kartınızı alabilirsiniz. Ziraat bankası kredi kartı kullanıcılarına birçok fırsat sunuyor. Kredi kartında biriken puanlarla bankanın anlaşmalı olduğu yerlerde alışveriş yapılabiliyor.

Türkiye İş Bankası Maximum emeklilere özel kredi kartı

Garanti Bankası Bonus emekli kredi kartı

Emekli vatandaşlara kredi kartı veren bir diğer banka da İş Bankası’dır. İş Bankası emekli vatandaşların en çok kullandığı bankalardan biridir. Banka kredi kartı hizmetlerini Maximum kart adıyla müşterilerine sunuyor. Maximum kartın farklı tipleri mevcuttur. Maximum kartın bir diğer özelliği ise MaxiPuan avantajıdır. MaxiPuan sayesinde kullanıcılar anlaşmalı yerlerde alışveriş yapabiliyor.

Ülkemizdeki en büyük bankalardan biri de Garanti Bankası’dır. Garanti Bankası emeklilere özel kredi kartı fırsatı sunmaktadır. Garanti Bankası’nın kredi kartları arasında Bonus Card, Platinum, Gold gibi kredi kartı seçenekleri bulunuyor. Banka ilk olarak Bonus Card olarak kredi kartını müşterilerine sunuyor daha sonra düzenli ödeme yapan kişilere limit arttırarak diğer kartlara geçiş yapılabiliyor.

Halkbank Paraf emeklilere özel kredi kartı

Halkbank emeklilere kredi kartı veren bir diğer kamu bankasıdır. Banka Paraf kart adı altında kredi kartı fırsatını müşterilerine sunuyor. Bankanın Paraf kart ile anlaşmalı birçok kurumla ortak çalışması bulunuyor. Paraf kartın özellikleri sayesinde akaryakıt ve alışverişlerde birçok fırsatı kullanabiliyorsunuz. Banka ayrıca otomatik fatura ödemesi veren müşterilerine ek Paraf puan hediye ediyor. Halkbank emekli vatandaşların otomatik ödeme yaptığı faturaların ödemesinde veya TL yüklemesi gibi ödemelerde taksitlendirme seçeneğini de emeklilere sunuyor.

QNB Finansbank emeklilere özel kredi kartı

QNB Finansbank emeklilere özel kredi kartını Card Finans adıyla müşterilerine sunmaktadır. Banka emeklilerin Card Finans kart ile alışveriş yapması halinde %5 indirim fırsatını sunuyor. Banka bu fırsatların yanı sıra emeklilere sağlık ve eğitim harcamalarında 3 ay vade ve sıfır faiz imkanı sunuyor.

Kredi kartı kullanmakta olan emeklilerin avantajları nedir?

Bankalar düzenli bir geliri olan emekli müşterilerine birçok fırsatı sunmaktadır. Bu fırsatların başında taksit fırsatları ve nakit avans seçenekleri geliyor. Bankalar emeklilere kredi çekerken daha uygun faiz ve vade fırsatı da sunuyor.

Bankalar emekli vatandaşlara sağlık ve eğitim alanında da ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. Emeklilerin en çok harcama yaptığı sektörün sağlık sektörü olması nedeniyle bankalar sağlık sektöründe emeklilere avantajlı fırsatlar sunuyor. Ayrıca bankalar emeklilere taksit seçeneğinin yanı sıra bir ay ertelemeli seçeneği de sunuyor.